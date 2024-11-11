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《影后》演潘茵茵「本來不是曾莞婷」！接戲內幕曝 她認：太多人避諱

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷在《影后》飾演傲嬌女演員「潘茵茵」，精湛演技再度讓網友眼睛為之一亮。然而，她11日在社群網站坦言：「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色，但我看到了她的內心世界。」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）

▲曾莞婷分享接戲內幕。（圖／翻攝自Threads／vicky_7155）

因此，曾莞婷接演了這個角色，「我是心疼她的，也許是我自己的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己。」

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▲曾莞婷在《影后》飾演潘茵茵。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

曾莞婷坦言殺青後有一度走不出來，心有點累，「不知道自己的堅持可以換來什麼，一度什麼都不想做，要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了」，而這也是她和潘茵茵最像的一部分，「一直喊著要退休，但最離不開的也是自己。」

▲曾莞婷心疼這個角色。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

或許有觀眾會覺得曾莞婷的戲份不多，但她表示每場戲都是用盡一生的力氣在演，睡前至少在腦海自省10遍，檢討哪裡不好、哪裡能更好，「因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后。」

曾莞婷Threads全文：

其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色，但我看到了她的內心世界，我是心疼她的，也許是我自己的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己，演完這部戲有一度走不出來，覺得有點心累，不知道自己的堅持可以換來什麼，一度什麼都不想做，要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了，但這也是我跟茵茵最像的一部分，一直喊著要退休，但最離不開的也是自己，也許你會覺得我的戲份不多，但每一場戲我都是用盡生命在演，每天的戲份在我睡前腦海裡至少轉10遍，哪裡做得不好、哪裡可以更好？因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后

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