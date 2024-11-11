小優失言「惹火同場來賓」！他垮臉：可以這樣亂講話嗎 火爆過程曝

記者潘慧中／綜合報導

小優（游振宜）從《大學生了沒》出道，活潑個性讓她成為各大綜藝節目的熟面孔。然而，她最近坦言剛開始上節目時曾為求表現，突然在鏡頭前開前輩玩笑而惹怒對方，「我嚇到了，因為他感覺是真的不開心。」

▲小優被前輩的反應嚇到。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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小優在《小明星大跟班》透露，當時因為常和該前輩在休息室聊天，「我就覺得應該算熟吧」，所以當正式開錄時，聽到對方自稱不會臉盲，她就決定插話，「想要有表現一點。」

▲小優曾為求表現不慎失言。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



於是，小優就當場吐槽前輩，「可是你上次在夜店看到我都裝不認識啊」，對方驚訝之餘連忙否認，但她還繼續說：「而且你都跟別的女生打招呼，然後都不理我！」

▲▼小優不斷吐槽前輩。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



主持人當下馬上吐槽「人家幹嘛一定要理妳」，全場哈哈大笑，小優原本以為有起到節目效果。沒想到一錄完，該前輩就走上前說：「妳這樣以後沒有人會想跟妳上節目。」

▲前輩被小優惹毛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



小優當場嚇到，只能連忙道歉並解釋剛才純粹在開玩笑，但前輩仍不領情反問「妳可以這樣亂講話嗎」，最後弄到經紀人趕緊出面緩頰，她也因此學到教訓，「如果要做什麼效果、開什麼玩笑，私底下一定要說『剛剛那個是效果，你不要生氣』，或是在節目開始前就要先說等一下會講你什麼故事。」

▲小優道歉後，前輩仍不領情。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）