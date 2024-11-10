ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王仁甫在家是黑臉！季芹育兒「考試前一天揪出門玩」小孩聽完傻眼

記者黃庠棻／台北報導

青春校園電影《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，攜手共譜「登大人」的成長痛。電影日前在釜山影展世界首映引爆觀眾共鳴，連南韓影帝趙震雄看完都對影片大力讚賞。今（10）日《夜校女生》主演陳姸霏、邱以太、季芹現身信義威秀出席金馬影展活動。

▲陳姸霏(左起)、項婕如在《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

▲《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

季芹在《夜校女生》飾演陳姸霏的媽媽，片中是一位望子成龍、望女成鳳的單親媽媽，希望女兒可以努力考上第一志願，不過她在採訪中坦言，自己私底下跟片中角色個性完全不同，現實生活中很開明，甚至還會在小孩考試前一天詢問「寶貝如果考試準備好了，要不要出去玩」，讓兒子、女兒一聽忍不住傻眼回覆「媽媽妳覺得合適嗎？」瞬間令全場笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金馬影展《夜校女生》舞台訪問-季芹。（圖／記者周宸亘攝）

▲季芹出席《夜校女生》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，季芹也透露與王仁甫的育兒方式一致，都希望兩個小孩過得開心，不會太過重視成績，但在家中是老公扮演黑臉的角色，自己則會擔任小孩與丈夫之間的溝通橋樑。季芹更爆料，王仁甫對兒子跟女兒的態度有很大落差，會開車到學校門口載女兒下課，對兒子則是會叫對方坐到捷運站才去接他。

▲▼金馬影展《夜校女生》舞台訪問-季芹。（圖／記者周宸亘攝）

▲季芹出席《夜校女生》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳姸霏、邱以太在《夜校女生》中有不少對手戲，陳姸霏透露不管是戲裡戲外男方都是非常溫暖的男孩，在拍攝期間都非常愉快。而邱以太則是自爆過去第一任女朋友是在學校暗戀的女生，透過臉書找到對方的帳號，鼓起很大勇氣才按了好友邀請，過程還會一直刷對方的動態，相當可愛。

▲▼金馬影展《夜校女生》舞台訪問-陳姸霏、邱以太、季芹。（圖／記者周宸亘攝）

▲季芹、陳姸霏、邱以太出席《夜校女生》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

季芹, 王仁甫, 夜校女生, 陳姸霏, 項婕如, 邱以太

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆「快出來面對」兩派吵翻
  2. 直擊／驚！SJ D＆E才唱3首歌喊卡：演唱會結束了　粉絲反應嚇壞銀赫
  3. 瑀熙「罩杯暴風升級A→C」！　辣曬對比照：皇天不負苦心人
  4. 黃曉明去年曾分手！抓包「葉珂自導自演」氣炸　爆料者不怕被告：有證據
  5. 畇二拍寫真脫了「僅雙手捧胸」辣度破表！　遭爆休息室裸露：小內褲被看光
  6. 王仁甫在家是黑臉！季芹育兒「考試前一天揪出門玩」小孩聽完傻眼
  7. 台AV女優遇粉絲要求「和男友分手」　吳夢夢滿頭問號：誰要養我？
  8. 外景女王「房價太高」一家4口暫住親戚家！內湖看房4年…吐租屋波折
  9. 樂天女孩下班「被一路跟蹤回家」！查到車牌了 梔梔：等不到道歉
  10. 孫盛希才剛唱完北流「下一站小巨蛋」　「他」專程飛來台北送驚喜

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366