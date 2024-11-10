王仁甫在家是黑臉！季芹育兒「考試前一天揪出門玩」小孩聽完傻眼

記者黃庠棻／台北報導

青春校園電影《夜校女生》由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，攜手共譜「登大人」的成長痛。電影日前在釜山影展世界首映引爆觀眾共鳴，連南韓影帝趙震雄看完都對影片大力讚賞。今（10）日《夜校女生》主演陳姸霏、邱以太、季芹現身信義威秀出席金馬影展活動。

▲《夜校女生》細膩演繹糾結少女心事，獲得韓國影帝趙震雄稱讚。（圖／興揚電影提供）

季芹在《夜校女生》飾演陳姸霏的媽媽，片中是一位望子成龍、望女成鳳的單親媽媽，希望女兒可以努力考上第一志願，不過她在採訪中坦言，自己私底下跟片中角色個性完全不同，現實生活中很開明，甚至還會在小孩考試前一天詢問「寶貝如果考試準備好了，要不要出去玩」，讓兒子、女兒一聽忍不住傻眼回覆「媽媽妳覺得合適嗎？」瞬間令全場笑翻。

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▲季芹出席《夜校女生》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，季芹也透露與王仁甫的育兒方式一致，都希望兩個小孩過得開心，不會太過重視成績，但在家中是老公扮演黑臉的角色，自己則會擔任小孩與丈夫之間的溝通橋樑。季芹更爆料，王仁甫對兒子跟女兒的態度有很大落差，會開車到學校門口載女兒下課，對兒子則是會叫對方坐到捷運站才去接他。

▲季芹出席《夜校女生》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

此外，陳姸霏、邱以太在《夜校女生》中有不少對手戲，陳姸霏透露不管是戲裡戲外男方都是非常溫暖的男孩，在拍攝期間都非常愉快。而邱以太則是自爆過去第一任女朋友是在學校暗戀的女生，透過臉書找到對方的帳號，鼓起很大勇氣才按了好友邀請，過程還會一直刷對方的動態，相當可愛。

▲季芹、陳姸霏、邱以太出席《夜校女生》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）