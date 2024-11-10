ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

跟王樂妍緋聞傳7年！　陳謙文新戲再同台「叫她阿姨」秒被瞪

記者黃庠棻／台北報導

男星陳謙文加入三立八點台劇《願望》劇組演出，因為之前只以海報看到他身影，觀眾就一直很好奇他何時出現，他表示前陣子忙於新單曲宣傳和演唱會，因此推遲了進入劇組的時間。

▲《願望》陳謙文、江國賓。（圖／三立提供）

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

這次陳謙文在劇中飾演江國賓的兒子高家翔，集團長子的身分讓他遭遇綁架事件，從此隱藏自己是個富二代，作為主治醫師的他，個性果斷又高EQ的模樣讓網友表示太帥了。然而，他的出現又將掀起一波身世之謎，江國賓的前妻陳柏渝一心想挑撥兩人的父子之情，惹得江國賓疑心病爆發，忍不住去偷驗兒子的DNA，究竟江國賓和江宏恩誰才是陳謙文的親生父親，高潮迭起的劇情發展引發眾人期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《願望》陳謙文、江國賓。（圖／三立提供）

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

這次有機會與江國賓對戲，陳謙文笑說充滿期待和熱情，因為一直對他的演技深感敬佩和期待，這次兩人終於有很多互動，可以感受到江國賓拍戲的精準跟細膩的程度。

而這次陳謙文在造型上戴眼鏡做不一樣的轉換形象，詮釋一個被綁架後隱藏身分的醫生，笑說「這次角色轉換很大，我覺得蠻有趣的。」但是他一進劇組才一個禮拜就燒聲了，可能剛好因為最近季節轉換，又加上劇組很多人感冒，現在他又必需用更多的力量去說台詞，所以要比較吃力一點。

▲《願望》陳謙文、江國賓。（圖／三立提供）

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

而陳謙文和緋聞女友王樂妍同台演出，讓工作更加有趣，直呼「我很開心可以一起再合作，比較好玩的是這次我要叫她阿姨！」有一幕他們在排戲的時候，他就先對王樂妍說「樂妍，我要叫你阿姨耶！」對方馬上回說你不准叫，結果在排戲的時候王樂妍就一直瞪著他。

▲《願望》陳謙文、江國賓。（圖／三立提供）

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

而在陳謙文眼中，他覺得王樂妍這次在劇中滿耀眼，而且裝扮上有更不一樣的嘗試，由於兩人之前幾乎每一檔都演情侶，真可謂是「萬年情侶」，甚至這次粉絲知道他們會同台後，還留言希望他們可以再演情侶，但這次兩人在劇中關係不同，陳謙文倒是滿期待未來跟這位「阿姨」有什麼互動。

這次飾演的高家翔，陳謙文覺得跟自己個性某部分差不多，就是開朗跟樂觀的部分，而現在忙拍戲，熱愛音樂的他只好把興趣跟工作同時做，在音樂和戲劇之間平衡發展。他覺得粉絲也很清楚他在幹嘛， 從之前演唱會中演唱〈相愛有影〉，一直搭著劇中音樂，現在人終於從背景音樂跳出來。

▲《願望》陳謙文、江國賓。（圖／三立提供）

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

陳謙文說今年是很充實的一年，出專輯、演唱會到演戲，KPI也算達到了，笑說「除了花錢還能賺錢！音樂很燒錢，其實沒有辦法回收太多，但多一個歌手身分，可以多參加一些活動或演唱，也是賺錢的好機會。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王樂妍, 陳謙文, 願望

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔參加派對出事！朋友自爆「殺過6個人」　冰箱驚見麻藥劑嚇到手抖
  2. 泰劇拍「毒死貓」太逼真！　黑貓慘叫抽搐…導演認了「打麻醉藥」
  3. 小嫻讀大學2個月「常常沒在校」遭疑！親上火線吐真相 同系生全目擊
  4. 跟王樂妍緋聞傳7年！　陳謙文新戲再同台「叫她阿姨」秒被瞪
  5. 韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯
  6. 痛哭曾莞婷被安慰「明星是普通人」　《影后》愛恨現實也在發生中
  7. 五月天桃園開唱「15萬張票秒被搶光」　最後搶票機會時間曝光
  8. Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma
  9. NanaQ驚收「前任前女友私訊」！暗揭被分手內幕 訝異：不只一位
  10. 黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366