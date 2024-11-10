跟王樂妍緋聞傳7年！　陳謙文新戲再同台「叫她阿姨」秒被瞪

記者黃庠棻／台北報導

男星陳謙文加入三立八點台劇《願望》劇組演出，因為之前只以海報看到他身影，觀眾就一直很好奇他何時出現，他表示前陣子忙於新單曲宣傳和演唱會，因此推遲了進入劇組的時間。

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

這次陳謙文在劇中飾演江國賓的兒子高家翔，集團長子的身分讓他遭遇綁架事件，從此隱藏自己是個富二代，作為主治醫師的他，個性果斷又高EQ的模樣讓網友表示太帥了。然而，他的出現又將掀起一波身世之謎，江國賓的前妻陳柏渝一心想挑撥兩人的父子之情，惹得江國賓疑心病爆發，忍不住去偷驗兒子的DNA，究竟江國賓和江宏恩誰才是陳謙文的親生父親，高潮迭起的劇情發展引發眾人期待。

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▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

這次有機會與江國賓對戲，陳謙文笑說充滿期待和熱情，因為一直對他的演技深感敬佩和期待，這次兩人終於有很多互動，可以感受到江國賓拍戲的精準跟細膩的程度。

而這次陳謙文在造型上戴眼鏡做不一樣的轉換形象，詮釋一個被綁架後隱藏身分的醫生，笑說「這次角色轉換很大，我覺得蠻有趣的。」但是他一進劇組才一個禮拜就燒聲了，可能剛好因為最近季節轉換，又加上劇組很多人感冒，現在他又必需用更多的力量去說台詞，所以要比較吃力一點。

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

而陳謙文和緋聞女友王樂妍同台演出，讓工作更加有趣，直呼「我很開心可以一起再合作，比較好玩的是這次我要叫她阿姨！」有一幕他們在排戲的時候，他就先對王樂妍說「樂妍，我要叫你阿姨耶！」對方馬上回說你不准叫，結果在排戲的時候王樂妍就一直瞪著他。

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

而在陳謙文眼中，他覺得王樂妍這次在劇中滿耀眼，而且裝扮上有更不一樣的嘗試，由於兩人之前幾乎每一檔都演情侶，真可謂是「萬年情侶」，甚至這次粉絲知道他們會同台後，還留言希望他們可以再演情侶，但這次兩人在劇中關係不同，陳謙文倒是滿期待未來跟這位「阿姨」有什麼互動。

這次飾演的高家翔，陳謙文覺得跟自己個性某部分差不多，就是開朗跟樂觀的部分，而現在忙拍戲，熱愛音樂的他只好把興趣跟工作同時做，在音樂和戲劇之間平衡發展。他覺得粉絲也很清楚他在幹嘛， 從之前演唱會中演唱〈相愛有影〉，一直搭著劇中音樂，現在人終於從背景音樂跳出來。

▲陳謙文在《願望》中飾演江國賓的兒子。（圖／三立提供）

陳謙文說今年是很充實的一年，出專輯、演唱會到演戲，KPI也算達到了，笑說「除了花錢還能賺錢！音樂很燒錢，其實沒有辦法回收太多，但多一個歌手身分，可以多參加一些活動或演唱，也是賺錢的好機會。」