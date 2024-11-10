花288元買「隱形衣」！奎丁開箱傻眼：賣家沒騙但真的很賤

▲奎丁經常進行小物開箱。（圖／翻攝Zamy 奎丁）

圖文／CTWANT

Youtuber奎丁擁有火辣好身材，擁有不少粉絲，而她也常拍小物開箱系列影片，近日她花288元買「隱形衣」，結果到貨讓她超傻眼直呼「被薛！」

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▲奎丁花228元買到「隱形衣」。（圖／翻攝自奎丁YouTube，下同）

奎丁在影片中表示，她不相信賣家真的賣塑膠袋，而賣家把衣服放在草地上，宛如「隱形斗篷」，讓她決定購買，沒想到只是T恤造型的透明塑膠布。

奎丁笑說，她以為人穿上去會透明，「隱形斗篷耶！真的是隱形的！」至於是否是詐騙，奎丁指出，仔細看賣家也沒騙，只是文字讓人誤解，「真的很賤！」希望大家買東西錢看清楚。

▲奎丁笑說，賣家「真的很賤！」

影片曝光後，不少人紛紛留言「隱斗必須要全裸穿才能有功效，重拍一次謝謝」、「賣家要出貨時一定笑翻，看到開箱可能笑的更大聲，哈哈哈哈哈」、「真的笑爛欸」、「卡一個奎丁一日只穿隱形斗篷」、「這個不叫隱形斗篷吧！這個透明（塑膠）衣服，可以拿來穿。吃任何食物。醬油，醬油類。都不會沾到裡面的衣服。也很不錯用唷！小姐妳不妨穿來試試看。不會沾到裡面衣服。」、「換個角度想有奎丁的犧牲228元臺幣，造福許許多多的觀影人避雷免上當。致敬奎丁壯烈犧牲的228元。奎丁是人好看套個塑膠袋也好看的寫照。」

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