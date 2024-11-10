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李多慧遭跟蹤罕動怒「我也需要休息」!　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

記者孟育民／台北報導

韓國啦啦女神李多慧近期挑戰騎車環島，從東部開始出發，一連五天終於在9日返家，沒想到她10日凌晨發文透露，回家路上驚覺一台白色陌生的車子，沿路跟隨拍攝，導致她凌晨12點才到家，她公開影像罕見動怒說：「雖然我是公眾人物，但我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。」更直言打算搬家，找到一個可以真正休息的地方。

▲▼李多慧遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

▲李多慧環島結束遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

李多慧向來親和力十足，即便收工回家遇到粉絲，仍願意大方合照、互動，才剛完成環島的她，下午馬不停蹄出席台韓籃球友誼賽活動，沒想到收工後竟遭到不明人士跟車，甚至假裝成路人偷拍她，讓她無助說：「我真的好害怕，也好累。環島五天、每天騎車超過十小時，身體很疲累，好不容易回到台北了，準備要回家休息，但卻發現一直有台到接近住家附近，導致我們團隊沒有辦法直接回家。」

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▲▼李多慧遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

▲李多慧無奈吐露心聲。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

為了確認那台車是否跟著李多慧，她們一行人彎彎繞繞，直到深夜才敢返家，對此她終於忍無可忍，更提及先前爆出和經紀人傳出的緋聞，「我努力的還不夠嗎？ 還想要打聽到哪些隱私的事情呢？我和團隊的住家格局，正如我在Youtube影片上以及各個來到我家拍攝的節目中公開所示，我和製作團隊PD住宿地點，是同一棟大樓，不同的房間，因為我們在台灣沒有自己的家，在團隊不熟悉語言的情況下，於海外工作一起互相扶持著，住在同一棟大樓，難道是不對的事情嗎？」

▲▼李多慧遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

▲▼李多慧認真環島五天。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

▲▼李多慧遭陌生人跟車，罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／李多慧 LeeDahye ）

她表示真的很喜歡在台灣工作，也很珍惜在台灣的收穫，但對於跟車行徑表達不滿，「我也有需要休息的時候，這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。便利商店及街上的行為都已被安全帽的行車記錄器拍下，但我不會上傳。」

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