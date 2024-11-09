直擊／B1A4得知「台灣有香菜汁」嚇歪了　承認KPOP舞蹈挑戰躲休息室

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代團B1A4相隔7年在台灣舉辦專場，9日一抵台就接受台灣媒體採訪，距離上次訪台只有3個月，他們對於台灣美食念念不忘，「上次有去台北101，吃了小籠包，還想要再去一次」，孔燦也說到：「對於7年再度於台灣舉辦專場，非常期待，但因為那次來的是拼盤，不是只屬於B1A4跟BANA（粉絲名）的空間，覺得有點遺憾。」他們身為二代團，對於現今的打歌模式很有感觸，燦多甚至自爆「我都躲起來」，逗笑所有人。

▲▼燦多被選為是B1A4之間體力最差的人。（圖／記者黃克翔攝）



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B1A4相隔3個月再度來到台灣，他們承諾「我們準備了非常多，想要在專場裡面跟粉絲們玩得很開心」，出道13年來，唱跳體力是否不同？CNU先是承認：「體力上確實是有一點感受，所以有很努力運動，但如果我們之間體力最不好的話。」老么孔燦與CNU望向燦多，答案盡在眼神之中。

▲B1A4相隔3個月訪台。（圖／記者黃克翔攝）



燦多則喊著冤枉，「我也不知道他們說的是誰，我以前的體力很優越，雖然現在跟以前優越的時候比起來沒那麼好，但我每天早上都會自主訓練運動」，聊起相隔7年訪台開專場，CNU難得感性：「我們這段期間有很多事情，去了軍隊、歷經空白期，這段時間努力在音樂方面進步，努力把舞台填滿，我們是一直都想著要進步的團體，相信以後還會有更多的發展。」

▲B1A4答應手牽手吃香菜。（圖／記者黃克翔攝）



除了團體成長之外，燦多個人也變得敢吃香菜，他透露「之前通過某個綜藝節目有吃到香菜，從那時候開始就變得很喜歡吃香菜，點菜時我會另外點香菜」，被稱讚進步了，他仰頭大笑。當記者推薦「可以試試香菜汁」，3人面露驚訝表情回應「台灣有香菜汁嗎」，承諾3人會手牽手一起挑戰香菜汁。

▲B1A4坦言現在的打歌模式與之前不同。（圖／記者黃克翔攝）



身為二代團，B1A4聊起近來的打歌模式，經常要與後輩合作跳舞挑戰，燦多驚呼：「因為我們那時候沒有，所以我一直都躲休息室，我很害怕有人來拜託我。」他謙虛表示自己跳不好，「跳得好才是雙贏的結果，但我很擔心都花時間都拍了，卻沒有好的品質」，擔心拖後腿，乾脆就躲起來。但他承諾「下次回歸我會努力，拍很多舞蹈挑戰」。