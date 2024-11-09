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陶晶瑩泰國被巧遇「流利泰文否認」　熱情粉沒放棄連唱3首歌超爆笑

記者張筱涵／綜合報導

網紅「Kimmy握握手」在10月1日分享了在泰國百貨偶遇主持天后陶晶瑩的逗趣影片，並於11月7日再次上傳與陶晶瑩的巧遇影片。兩次她都在公眾場合大唱陶晶瑩的經典歌曲，以此試探對方反應，引起網友熱烈討論。

▲▼陶晶瑩。（圖／翻攝自Instagram／kmystagram_）

▲陶晶瑩被巧遇，反應全被拍。（圖／翻攝自Instagram／kmystagram_）

10月初的首次偶遇影片中，陶晶瑩正專注挑選包包，Kimmy小心詢問「請問妳是陶晶瑩嗎？」在被否認後，Kimmy唱起了〈姊姊妹妹站起來〉，陶晶瑩忍不住跟著哼唱，場面十分逗趣。陶晶瑩也親自現身留言區，回應了大笑、鼓掌和招手的表情，並開玩笑說：「臉皮好厚！到底在唱什麼啦！」

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這場偶遇並未就此結束，11月7日，Kimmy更新影片續集並幽默地寫道：「上次神似美女陶晶瑩再次現身啦！」這次，陶晶瑩戴著粉色墨鏡、藍色圍巾，當Kimmy問她：「陶子姐，妳怎麼也在曼谷？」陶晶瑩則用泰語否認身份，試圖低調離開。Kimmy不甘心放棄，接連唱起〈離開我〉、〈我期待〉和〈姊姊妹妹站起來〉。

就在影片似乎要結束時，陶晶瑩靠近鏡頭，搞笑地說了一句「某哩喜咧靠喔（不然妳是在哭喔）」讓影片更加有趣。留言區笑聲不斷，網友紛紛留言：「應該是陶美惠」、「聽到『母你是咧哭？』笑翻了」、「這一句直接認出來了！」、「哈哈哈，真的太好笑了」。

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