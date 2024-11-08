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鍾明軒頻道開12年首招夥伴！　列5條件「女生我會比較愛」曝原因

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鍾明軒在2012年12歲的時候，於YouTube上傳第一支影片，如今已經擁有125萬的訂閱人數。一向獨立作業的他，在8日公開招募夥伴，並列出五項條件，希望能找到戰友一起環遊世界。

▲▼鍾明軒頻道開12年首招夥伴列5條件。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒的YouTube頻道已經成立12年。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒表示，他的創作旅程已經走過12年，如今已經24歲的他，從創立頻道至今，總共發布了442部影片，後期他因為愛上旅行，目前已走訪了20個國家和地區，「因為旅行，我認真愛上這個地球；也因為旅行，我知道我要成為什麼樣的人。拍影片對我來說，它不僅僅是在記錄我的生活，其實它就是我在跟世界對話的方式。」

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▲▼鍾明軒頻道開12年首招夥伴列5條件。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲鍾明軒一直都是自己負責做影片。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

不過，鍾明軒也坦言因為從影片的構想、剪輯，一直到上傳都是自己一個人做，會消耗他想探索世界的熱情，於是他決定找個工作夥伴兼戰友，並列出25歲以上、具有基礎電腦剪輯能力、有拍攝能力、有冒險精神、住在新北市或桃園地區等五項條件。他也提到，雖然不限男女，但最好是女生，「因為我不知道為什麼，以我的經驗值告訴我，女生就是比較懂我的美。」歡迎網友踴躍投履歷。

▲▼鍾明軒頻道開12年首招夥伴列5條件。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲▼鍾明軒徵夥伴。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

▲▼鍾明軒頻道開12年首招夥伴列5條件。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

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