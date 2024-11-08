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黃聖依再度公開喊離婚！　富商老公「講話超傷人」她忍不住哭了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖依是「星女郎」之一，與富商丈夫楊子近期登上實境秀《再見愛人4》，兩人婚姻狀態成為關注焦點，她曾公開坦言想離婚。黃聖依長期面臨「長輩式管理」、無個人財產自由，但節目剛開播時她選擇不離婚。最新一集中，她態度又出現轉變，提出離婚意願，表示難以忍受楊子對她的「視而不見」，這也讓網友紛紛批評她對婚姻過於兒戲，勸她仔細考量這段關係。

▲黃聖依再度萌生想離婚念頭。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依節目上忍不住落淚。（圖／翻攝自微博）

黃聖依與楊子結婚17年來，她表示自己始終缺乏主導權，家庭財務皆由楊子掌控，自己對他人重視和認同的渴望也未曾滿足。她感嘆：「他一直持續希望我保持20歲小女孩的狀態，但這不是我想要的生活。」黃聖依強調，自己並不滿意這樣的婚姻關係，而楊子卻絲毫未察覺她的需要。

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節目上，嘉賓張泉靈直接向楊子提出：「她想被看見，你看見了嗎？」楊子卻回答：「其實我也知道她想被看見，但我就先視而不見吧！」這句話讓黃聖依當場表露出失望，忍不住流淚，但楊子卻無動於衷，反而認為她的淚水是出於「心疼自己沒有睡好」。楊子還強調：「我提了5天了，要一個單獨的房間來睡覺，但節目組不允許，大家也公平嘛。」一席話讓嘉賓驚訝不已，網友也批評他態度自大，對妻子缺乏基本尊重。

▲黃聖依再度萌生想離婚念頭。（圖／翻攝自微博）

▲黃聖依再度萌生想離婚念頭。（圖／翻攝自微博）

在長期感受不到重視的情況下，黃聖依再度提出離婚的想法。當被問到是否仍想結束婚姻時，她直接回答：「是。」然而，網友對她反覆無常的態度頗有微詞，認為她應該更冷靜理性地面對這段婚姻，並質疑節目情節過於戲劇化。針對外界的質疑，該節目導演此前已澄清，表示節目確實「沒有劇本」，真實呈現夫妻間的情感糾葛。

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