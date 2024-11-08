ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《破·地獄》被影帝罵髒！　衛詩雅當場噴淚 ：從影以來最痛心角色

記者蕭采薇／台北報導

香港2024話題電影《破·地獄》，集結喜劇泰斗許冠文與黃子華，以及入圍香港金像獎最佳女主角的衛詩雅和曾提名金馬獎及香港金像獎最佳男主角的朱栢康兩位金獎演員。衛詩雅片中多場不同情緒層次的哭戲，更因遭許冠文破口大罵，氣到委屈落淚。

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲（左起）朱栢康、衛詩雅在電影《破·地獄》，飾演一對相愛相殺的兄妹。（圖／華映娛樂提供）

衛詩雅飾演許冠文女兒「文玥」，朱栢康則飾演許冠文兒子「志斌」，二人為作品投入長達9個月訓練破地獄流程，除了專業課程訓練，期間二人也抓緊平日工作空檔下足苦功，衛詩雅更在反覆練習拋接劍時因重量和距離拿捏不慎，劍尖直朝臉部而來，情急之下她只好以單手擋劍，導致手心意外遭劍刺傷、驚險擋掉破相之災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲《破·地獄》衛詩雅多場哭戲展現演技層次。（圖／華映娛樂提供）

衛詩雅戲中職業為消防救護員，她除了運用曾擔任救生員的真實經歷，也比照正式救護員方式訓練體能，戲中扛起和她體重相差好幾倍的病患仍游刃有餘。此外，電影《破·地獄》中，她與父親許冠文、哥哥朱栢康之間，因爭辯喃嘸文化傳男不傳女的激烈衝突場面，許冠文還對著她破口大罵女人很污糟，讓她氣到落淚。

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲許冠文、衛詩雅、朱栢康一家人之間，卻有難解的習題。（圖／華映娛樂提供）

衛詩雅表示：「《破·地獄》對我來說是一部階段性的重要作品，角色和我距離蠻遠的，文玥不懂表達和家人的情感也不被認同，每場戲都充滿矛盾和掙扎，是從影以來最痛心的角色！」而從《不日成婚》系列起已三度合作的導演陳茂賢，對衛詩雅這次不論在體力或心理上的突破演出都讚譽有加，也保證下一部戲盡量不再讓她哭。

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲衛詩雅運用擔任救生員真實經歷，為角色下足工夫。（圖／華映娛樂提供）

與衛詩雅在戲中飾演「相愛相殺」兄妹組合的朱栢康，因電影《金都》曾提名金馬獎及香港金像獎最佳男主角，在《破·地獄》中則飾演繼承喃嘸師傅「文哥」（許冠文飾）衣缽的兒子「志斌」一角，劇情中因他高中即輟學繼承家業，突顯兄妹之間男女不平等問題、引發多次家庭衝突，角色層次豐富多變，由於角色難度高，他笑說：「真的是拼了命在演啊！」

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲朱栢康拍《破·地獄》曾遇上靈異事件。（圖／華映娛樂提供）

朱栢康在現實生活中身為虔誠基督徒，也自爆曾在走位彩排破地獄場次時，尚未點火卻突然視線模糊、看不清周遭的靈異事件，令他百思不得其解，為求拍攝順利，朱栢康請教友在正式拍攝時集體禱告，破地獄畫面最終才順利完成。

▲▼衛詩雅、朱栢康為電影《破·地獄》特訓9個月。（圖／華映娛樂提供）

▲朱栢康在《破·地獄》繼承喃嘸家業，角色層次多變。（圖／華映娛樂提供）

經過此事後他認為二者只是不同宗教概念並不牴觸，也因拍攝這部作品產生不同啟發：「當你願意放下有些執著或偏見，到離開人世的那一天，相對的也不會是痛苦的狀態，上天堂或破地獄都是對生命旅程的不同探討。」《破。地獄》將於12月6日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人

昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

黃曉明遭爆分手葉珂被討12億！　前妻Angelababy 1動作被抓包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

破·地獄, 衛詩雅, 朱栢康

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「人間傑尼龜」侑廷恢單後火辣脫了　微肉身材現形⋯網暴動：好害羞
  2. 錄影出意外　姚元浩臉部閃燃　驚喊「我毀容了！」
  3. 樂天女孩Dora寫真好波現蹤　邊拍還邊解開褲頭 　「我毫不猶豫」
  4. NanaQ恢單「不要麵包和愛情」！　無奈吐槽：反正都爛
  5. 楊貴媚夏于喬可望母女一起騎金馬？　她跟老公合作困難想臨陣脫逃
  6. 「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站
  7. 柯佳嬿咖啡廳看書被打擾　曬「禁止喧嘩」標示：對話都聽得一清二楚
  8. 八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！
  9. 《破·地獄》被影帝罵髒！　衛詩雅當場噴淚 ：從影以來最痛心角色
  10. 林萱瑜遭Junior喊錯名兩次！　抱怨PO文：我該注意什麼？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366