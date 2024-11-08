《破·地獄》被影帝罵髒！　衛詩雅當場噴淚 ：從影以來最痛心角色

記者蕭采薇／台北報導

香港2024話題電影《破·地獄》，集結喜劇泰斗許冠文與黃子華，以及入圍香港金像獎最佳女主角的衛詩雅和曾提名金馬獎及香港金像獎最佳男主角的朱栢康兩位金獎演員。衛詩雅片中多場不同情緒層次的哭戲，更因遭許冠文破口大罵，氣到委屈落淚。

▲（左起）朱栢康、衛詩雅在電影《破·地獄》，飾演一對相愛相殺的兄妹。（圖／華映娛樂提供）

衛詩雅飾演許冠文女兒「文玥」，朱栢康則飾演許冠文兒子「志斌」，二人為作品投入長達9個月訓練破地獄流程，除了專業課程訓練，期間二人也抓緊平日工作空檔下足苦功，衛詩雅更在反覆練習拋接劍時因重量和距離拿捏不慎，劍尖直朝臉部而來，情急之下她只好以單手擋劍，導致手心意外遭劍刺傷、驚險擋掉破相之災。

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▲《破·地獄》衛詩雅多場哭戲展現演技層次。（圖／華映娛樂提供）

衛詩雅戲中職業為消防救護員，她除了運用曾擔任救生員的真實經歷，也比照正式救護員方式訓練體能，戲中扛起和她體重相差好幾倍的病患仍游刃有餘。此外，電影《破·地獄》中，她與父親許冠文、哥哥朱栢康之間，因爭辯喃嘸文化傳男不傳女的激烈衝突場面，許冠文還對著她破口大罵女人很污糟，讓她氣到落淚。

▲許冠文、衛詩雅、朱栢康一家人之間，卻有難解的習題。（圖／華映娛樂提供）

衛詩雅表示：「《破·地獄》對我來說是一部階段性的重要作品，角色和我距離蠻遠的，文玥不懂表達和家人的情感也不被認同，每場戲都充滿矛盾和掙扎，是從影以來最痛心的角色！」而從《不日成婚》系列起已三度合作的導演陳茂賢，對衛詩雅這次不論在體力或心理上的突破演出都讚譽有加，也保證下一部戲盡量不再讓她哭。

▲衛詩雅運用擔任救生員真實經歷，為角色下足工夫。（圖／華映娛樂提供）

與衛詩雅在戲中飾演「相愛相殺」兄妹組合的朱栢康，因電影《金都》曾提名金馬獎及香港金像獎最佳男主角，在《破·地獄》中則飾演繼承喃嘸師傅「文哥」（許冠文飾）衣缽的兒子「志斌」一角，劇情中因他高中即輟學繼承家業，突顯兄妹之間男女不平等問題、引發多次家庭衝突，角色層次豐富多變，由於角色難度高，他笑說：「真的是拼了命在演啊！」

▲朱栢康拍《破·地獄》曾遇上靈異事件。（圖／華映娛樂提供）



朱栢康在現實生活中身為虔誠基督徒，也自爆曾在走位彩排破地獄場次時，尚未點火卻突然視線模糊、看不清周遭的靈異事件，令他百思不得其解，為求拍攝順利，朱栢康請教友在正式拍攝時集體禱告，破地獄畫面最終才順利完成。

▲朱栢康在《破·地獄》繼承喃嘸家業，角色層次多變。（圖／華映娛樂提供）

經過此事後他認為二者只是不同宗教概念並不牴觸，也因拍攝這部作品產生不同啟發：「當你願意放下有些執著或偏見，到離開人世的那一天，相對的也不會是痛苦的狀態，上天堂或破地獄都是對生命旅程的不同探討。」《破。地獄》將於12月6日全台上映。