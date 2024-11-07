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《百靈果》凱莉爆料老公上過心靈課！　本人揭痛苦回憶：有夠蠢

記者王靖淳／綜合報導

心靈課程話題最近掀起外界關注及討論，不少網紅都公開坦承上過課，就連知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉今（7）日也在IG上傳一段短片，透露老公「大公主」在十幾年前也曾接觸過類似課程，同時也揭露痛苦的回憶表示，「真的是有夠蠢的。」影片曝光後，立即掀起網友討論。

▲▼凱莉（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

影片中，凱莉先是驚訝地向老公表示：「你竟然去上過心靈課程？」緊接著對方則坦承，十多年前參加過一個為期三天的圓桌課程，費用約一萬五千元。凱莉幽默地詢問：「你用身體付錢喔？」引來老公的辯解：「沒有用身體付錢啦！」他回憶，課程第一天要求學員圍坐一圈，六人一組手牽著手分享最痛苦的回憶，並在他人述說時大聲應和「我在」，以此傳達情感支援。

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▲▼凱莉（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉透露老公上過心靈課程。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉的老公表示，自己毫無共鳴，隨後當小組長帶他到外面單獨面談時，更被比喻成一顆需要剝開的洋蔥，但即便如此，他依然剝不開。直到第三天，他坦言實在無法忍受，最終在打電話給當初介紹他參加課程的阿姨，委婉表示無法繼續，放下電話後，便立刻轉身去打球，同時也直言：「運動不是更好嗎？」影片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「身體付錢也太好笑」、「曬太陽運動真的比較爽」。

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凱莉, 百靈果, 結婚

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