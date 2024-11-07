短今百貨公司出糗「我好丟臉」！　尷尬過程曝光：想掐死自己

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有甜美外型，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（7）日她在Threads發文透露一段在百貨公司工作前發生的糗事，讓她直呼：「我好丟臉，我真的很想掐死我自己。」貼文曝光後，不少網友表示笑翻，同時也留言表示「大型社死現場」。

▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今透露，她在百貨公司參加活動前，工作人員安排將包包放在育嬰室的倉庫內，並在離開時上鎖，等到彩排結束後，她和經紀人回倉庫拿包包，發現門鎖仍然緊閉，於是打電話請求工作人員來開門。

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▲短今是「Passion Sisters」成員。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今表示，在等待過程中，倉庫的門突然動了一下，經紀人以為只是風吹的影響，不過短今忍不住開玩笑地說：「搞不好裡面有人！小姐如果妳在裡面的話，請妳馬上出來！」未料下一秒，真的傳來一名女生的回應：「等一下我在換衣服！」這突如其來的對話讓短今驚嚇到不知所措，同時也直呼：「天啊～～～～我嚇瘋了」。

▲短今分享工作期間的糗事。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

短今在文末自嘲說：「本來只是開玩笑，沒想到倉庫裡真的有人。」貼文曝光後立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言虧她，「嚇死」、「還好不是阿飄」、「大型社死現場」、「我可以笑一整年」、「不出糗就不是短今了啊」、「原本開心地看熱鬧，結果自己成了熱鬧」。