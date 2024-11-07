柯以柔驚吐「乳房照出不規則陰影」　剛交往新男友…媽媽診間痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

45歲女星柯以柔日前大方認愛新戀情，昨日（6）出席「明星憂敗盃羽球賽」，提到2月照乳房攝影時，發現「不規則陰影」，疑似有結節或腫瘤，為此做了一連串檢查，心情相當煎熬。她7日發文提及檢查結果，並強調「定期檢查很重要」。

▲柯以柔乳房攝影發現不規則陰影。（圖／記者李毓康攝）

柯以柔去年才做過健康檢查，今年2月因運動傷害去醫院看診，發現有免費的乳房攝影檢查，便一起照了，沒想到胸部照出不規則陰影，疑似是有結節或是腫瘤，醫院告知需「深入檢查」。她為此再去照超音波、斷層掃描、並抽了5管組織液篩檢，查看是否有病變。

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隨後醫生告知道：「目前看起來是良性，但是都必須要每半年做檢查，像纖維囊腫那一種但又不是，橢圓形都算正常，可是有時看片子它又不是那麽規律。」柯以柔帶媽媽一起聽報告結果，一聽醫生說「目前看起來應該是沒有癌症風險」，媽媽忍不住在診間爆哭。

柯以柔坦言等待報告的過程很煎熬，這段經歷公開後震驚不少粉絲。她透過臉書發文回應：「目前檢查出來是良性，維持固定半年追蹤即可，也提醒大家定期健檢很重要哦～更鼓勵大家多多運動，不論是打球或騎車都很棒。」同時她也透露前兩天也剛做完檢查。