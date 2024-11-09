小孟老師／11月9日星座運勢　巨蟹紛紛擾擾已過「享受平靜吧」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：事業有聲有色

感情：好姻緣來靠近

財運：積蓄豐厚不斷

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：天蠍

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雙子座

工作：勇敢取代懷疑

感情：展現戀愛技巧

財運：追求長期回報

幸運色：橘色

貴人：獅子

小人：處女

天秤座

工作：業績持續上升

感情：創造浪漫時刻

財運：加強競爭實力

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：適宜多看看書

感情：添增自己魅力

財運：重視財務規劃

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：巨蟹

金牛座



工作：與同事好合作

感情：說話圓融動聽

財運：學習財務知識

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：雙子

處女座

工作：充分提高效益

感情：主動接近異性

財運：控制投資情緒

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：擴展國際市場

感情：恢復往日寧靜

財運：提高資產收益

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：牡羊

天蠍座

工作：提高良性品質

感情：人氣指數上升

財運：做出理想計畫

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：金牛

雙魚座

工作：有效管理時間

感情：全心全意付出

財運：智慧帶來財運

幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：建立成功模式

感情：懂得道歉寬恕

財運：小投資大賺錢

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：雙魚

獅子座

工作：與人互動和諧

感情：相處嚐到甜頭

財運：審慎評估方案

幸運色：亮紅色

貴人：魔羯

小人：射手

射手座

工作：維護工作平衡

感情：吸引他人眼光

財運：理財健檢有效

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。