丹妮婊姐受不了美國尪1缺點　長文抱怨：夫妻感情要好必須分房睡

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在1月宣佈結婚，和交往四年的黑人男友「黑豹」升格成為夫妻。目前夫妻倆依舊分居兩地，她日前也飛到美國「經營婚姻」，不過，丹妮婊姐5日在社群發文抱怨老公，更直言「夫妻感情要好得分房子睡」。

▲丹妮婊姐在今年1月嫁給美籍男友。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐表示，自己是習慣側睡的人，只要旁邊有睡人，自己一定要戴上全罩式抗噪耳機，加上播放白噪音，以蓋過對方的打呼聲。而她的老公黑豹也有相同的問題，「只不過抗噪耳機可以蓋過他的呼聲，但蓋不過他的鬧鐘聲。」

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丹妮婊姐透露，她是個鬧鐘一響就會馬上起床的人，最多只會按一次貪睡，因為鬧鐘叫醒她後，她就無法再入睡。然而，她的老公卻總是起來按鬧鐘再睡回籠覺，她為此大呼：「到底怎麼有辦法這樣反覆醒來又入睡啦！」

▲丹妮婊姐近日飛到美國與老公相聚。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

對於黑豹的情況，丹妮婊姐建議老公改用碧昂絲（Beyoncé）的〈Ring The Alarm〉當鬧鈴，「他是沒改成那首歌啦，但給我鬧鐘改類似款，超大聲的那種，電影裡面，敵方要發射飛彈，美軍發出大警報的那種警報聲。」

黑豹改用警報聲當鬧鈴後，真的一次就醒來，但丹妮婊姐也同樣被吵醒。後來，黑豹再度換回原本的鬧鐘，並再度回到之前的狀態，氣得丹妮婊姐直說：「真的要拿台灣綜藝節目那種天花板一桶水，或是一個鍋蓋的機關，只要黑豹第一次按貪睡，不是按停止，那水桶就潑水下來！or鍋蓋就給我掉下來打他頭！」

丹妮婊姐也提到，可能會有網友建議她分房睡，但她坦言目前兩人還沒買房，所以沒有多餘的房間，更幽默表示：「何止分房睡，我覺得夫妻感情要好，是要分房子睡哈哈哈！住隔壁這樣再好不過了哈哈哈！」