韓業界票選2024年度歌手！DAY6逆行榜單熬9年終爆紅　NewJeans也上榜

記者張筱涵/綜合報導

2024年進入倒數階段,今年的韓樂圈仍然相當熱鬧,尤其K-POP偶像熱度不減,今年陸續展開巡迴演唱會,與世界各地的粉絲見面。韓媒特別找來娛樂經紀公司、電視台人員、製作人和演藝部記者共200名人士接受問卷調查,選出了2024年最佳歌手排行。

TOP1:DAY6、aespa,各獲59票

DAY6今年出道第9年,去年全員退伍後再次重啟團體活動,並於今年發行專輯《FOUREVER》和《Band Aid》,這幾年更有多首歌經典曲目逆行音源榜,像是〈Time of Our Life〉、〈You Were Beautiful〉和〈Congratulations〉等曲目,讓大眾對他們有了更深刻的印象。

在2022年的問卷調查中,DAY6曾被選為「只有我知道的歌手」第一名,也是業界私心推薦的歌手,雖然累積了死忠歌迷群,但在全國性知名度一直沒有特別高,當時隊長晟鎮就說「感謝大家支持,希望下次可以被稱為『你也知道的歌手』」,如今,DAY6已經成了「大家都知道的歌手」。

▲DAY6。(圖/翻攝自Instagram)



aespa只要出新歌都會掀起一陣風潮,尤其每次都是不同的風格,不只令歌迷聽得滿足,編舞和造型也一直獲得外界高度評價,今年推出的〈Supernova〉、〈Armageddon〉、〈Whiplash〉都在音源榜單上有名。

在2021年的問卷調查中,aespa曾獲「年度新人」、「最值得期待的歌手」和「最具新意的歌曲風格」等項目中拔得頭籌,她們現在走出屬於自己的獨特風格,3年經歷也讓她們登上了年度歌手,成了業界公認的明星。

▲aespa。(圖/翻攝自Instagram)



TOP2:New Jeans

去年橫掃「年度最佳歌手」和「年度最佳歌曲」的New Jeans今年仍受到業界高度評價,儘管所屬經紀公司ADOR前代表閔熙珍與HYBE之間的權力鬥爭持續,她們仍接連推出了〈How Sweet〉、〈Bubble Gum〉、〈Supernatural〉等歌曲,並佔據榜單高位。

▲New Jeans。(圖/翻攝自Instagram)



TOP3:IU、林英雄、SEVENTEEN

IU、林英雄和SEVENTEEN這3組已經是主流歌手,他們在2024年有個共同點,那就是都在首爾世界盃競技場舉行演唱會,且每場的門票都是超高速售罄,可見穩定且持續獲得大眾喜愛。

▲▼IU、林英雄、SEVENTEEN今年都有在首爾世界盃競技場舉行演唱會。(圖/翻攝自Instagram)



【200位業界人士票選2024年度歌手排行】

第一名:DAY6、aespa 59票

第二名:New Jeans 40票

第三名:IU、林英雄、SEVENTEEN 13票

第四名:RIIZE、ZB1 4票

其他也有獲得票數的歌手:朴軫永、防彈少年團、(G)I-DLE、THE BOYZ、Xdinary Heroes、PLAVE、ATEEZ、KISS OF LIFE、IVE