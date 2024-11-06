入圍金雞男配！范丞丞新劇演技挨轟「出戲」…陸網：學霸演成傻子

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星范丞丞是影后范冰冰的弟弟，從選秀節目出道，到跨界拍電影、電視劇，如今憑電影《飛馳人生2》入圍金雞獎最佳男配角。他演出新劇《小巷人家》在近期播出，不料一登場被猛嘲出戲，面對全網批評，昨日（5）在直播活動親自回應。

▲范丞丞入圍金雞獎最佳男配角。（圖／翻攝自微博）

《小巷人家》是曾推出《瑯琊榜》、《知否知否應是綠肥紅瘦》的製作公司「正午陽光」所推出的年代劇，時代背景設定70年代蘇州，描述位在小巷中3個家庭莊家、林家與吳家，以及數十年來的變化與成長，改編自同名小說，作者大米也擔任本劇編劇。劇集播出後收視成績不俗，童星的演技被讚靈動，拍出人情味大獲好評。

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▲范丞丞在《小巷人家》飾演長大後的學霸兒子莊圖南。（圖／翻攝自微博）

然而隨著故事演到孩子長大，范丞丞飾演莊家的學霸兒子「莊圖南」，根據網友轉發的片段，他被批評「演戲說台詞都是嘴巴在動但面部肌肉不會動」、「學霸被演成二傻子」，更有人稱「鏡頭轉換對準范丞丞，就容易讓人出戲，彷彿他是在演另一部戲……」。同時「范丞丞出戲」成為微博熱搜第一，網友毒舌形容「范丞丞進內娛是范冰冰最後的報復」。

▲對比前兩位童星演出，范丞丞的演技被批評出戲。（圖／翻攝自微博）

范丞丞在品牌活動直播中，針對觀眾批評親自回應：「收穫到了大家的評價和想法，最近在思考和復盤（大陸用語：重整），接下來也會有所改變吧，希望大家生活都能愉快，開開心心地過日子。」

▲范丞丞直播親自回應批評。（圖／翻攝自微博）