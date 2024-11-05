記者蔡宜芳／綜合報導

港姐曾瑞珊在2010年淡出演藝圈，將重心放在家庭，育有一對兒女。她的12歲兒子甘甘從一出生就因短腸症，經常出入醫院動手術，而曾瑞珊為了愛子，於5月捐腸做移植，近日也分享了兒子接受手術後的近況。

▲曾瑞珊的兒子一出生小腸就比常人短。（圖／翻攝自Facebook／龍媽日記）

曾瑞珊先前為了替兒子甘甘求醫，全家移居到台灣，並在今年5月底捐了200公分的小腸給兒子，成為台灣「活體小腸移植」第三例。她3日在粉絲專頁分享近況，透露甘甘每個月都需住院兩天接受詳細檢查，其中，最讓她感動也最期待的，就是陪伴愛子接受腸鏡檢查的過程。

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曾瑞珊表示，每次看見自己移植給甘甘的腸子在兒子體內活躍且蠕動，都會讓她無比感動，甚至忍不住想流淚。她也認為，比起他人稱讚自己很會教小孩、兒子成績好，更自豪於醫師稱讚她移植的腸子很健康，「下個月是一個關口，祝我們一切順利。」

▲曾瑞珊在5月時移植小腸給兒子。（圖／翻攝自Facebook／龍媽日記）

此前，甘甘因為短腸症，不到10歲時就已經歷6次大手術。而曾瑞珊在決定捐腸後，曾透露自己一直以來都很注重養生，就是怕哪天兒女需要她，但自己身體不夠健康沒辦法救，「我的養生事業不是作假的，我的運動不是只為拍照的，我的保健知識不是隨口說說而之，我真的可以說『我的兒子，我自己救』。」