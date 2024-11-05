男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

▲成宮寬貴日前首度公開現身大阪，透露目前復出而且正拍新戲；有揣測說他可能重返《相棒》但未獲證實。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

日本男星成宮寬貴8年前遭爆吸毒又被出櫃而宣布退出藝界，中間他旅居國外做自己，時不時瘋傳即將復出，如今終於成真；日前他現身大阪住之江賽艇場擔任談話嘉賓，吸引千名粉絲到場助陣；日媒則是引述網友稱無法相信成宮寬貴已經42歲了，讚他看起來一點都沒變。

成宮寬貴過往演出《相棒》、《極道鮮師》、《Orange Days》等日劇作品不斷，不過週刊接獲友人爆料他疑似吸毒，然後過往性向疑雲也再浮上檯面。對此成宮寬貴聲明：「被打從心底信賴的朋友背叛了，落入數人所設計的圈套當中。」 同時，成宮寬貴因為不想自己隱私再被惡意曝光，決定告別演藝圈；後來他避走亞洲、歐洲等地，人在海外愈放愈開，露肌、秀奶頭，熱黏同性友人，還一度改叫自己「平宮博重」，當時日媒推測他淡化醜聞之後，準備以此新名全面復出。 如今成宮寬貴公開出席活動宣稱自己「演員」身分之外，也有經營網站販售服飾、美容用品的副業，最後表示：「我再度展開演戲的工作，請大家多多支持成宮寬貴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

逃避可恥但有用 江角真紀子、成宮寬貴醜聞閃退被狠批

遭摯友背叛 成宮寬貴親筆信引退演藝圈

誰說小熊軟糖只能吃？ HARIBO香氛蠟燭讓你聞到流口水