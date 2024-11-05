ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

成宮寬貴2016年鬧醜聞後日前首度公開現身大阪，透露目前復出而且正拍新戲；有揣測說他可能重返《相棒》但未獲證實。（翻攝網路）

▲成宮寬貴日前首度公開現身大阪，透露目前復出而且正拍新戲；有揣測說他可能重返《相棒》但未獲證實。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

日本男星成宮寬貴8年前遭爆吸毒又被出櫃而宣布退出藝界，中間他旅居國外做自己，時不時瘋傳即將復出，如今終於成真；日前他現身大阪住之江賽艇場擔任談話嘉賓，吸引千名粉絲到場助陣；日媒則是引述網友稱無法相信成宮寬貴已經42歲了，讚他看起來一點都沒變。

成宮寬貴過往演出《相棒》、《極道鮮師》、《Orange Days》等日劇作品不斷，不過週刊接獲友人爆料他疑似吸毒，然後過往性向疑雲也再浮上檯面。對此成宮寬貴聲明：「被打從心底信賴的朋友背叛了，落入數人所設計的圈套當中。」 同時，成宮寬貴因為不想自己隱私再被惡意曝光，決定告別演藝圈；後來他避走亞洲、歐洲等地，人在海外愈放愈開，露肌、秀奶頭，熱黏同性友人，還一度改叫自己「平宮博重」，當時日媒推測他淡化醜聞之後，準備以此新名全面復出。 如今成宮寬貴公開出席活動宣稱自己「演員」身分之外，也有經營網站販售服飾、美容用品的副業，最後表示：「我再度展開演戲的工作，請大家多多支持成宮寬貴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


更多鏡週刊報導
逃避可恥但有用　江角真紀子、成宮寬貴醜聞閃退被狠批
遭摯友背叛　成宮寬貴親筆信引退演藝圈
誰說小熊軟糖只能吃？　HARIBO香氛蠟燭讓你聞到流口水

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

快訊／《漂流教室》漫畫家楳圖一雄辭世　享壽88歲…9月才慶生

快訊／《漂流教室》漫畫家楳圖一雄辭世　享壽88歲…9月才慶生

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

謝京穎PO文慶生張書偉「幸福視角曝」！　甜蜜告白：我的一家之主

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭煌奇開唱「邀大馬女神當嘉賓」　卻只對一件事念念不忘
  2. 律喜清算崔敏煥！今天再公開爆料　不只撫養權：為孩子堅定面對
  3. 蕭秉治睽違10年重返小巨蛋門票完售！　抱憾撞場周杰倫無緣朝聖
  4. 才剛宣布淘汰名單...Toro突現身男團選秀！　驚喜曝目的
  5. 《黑白大廚》鄭智善快閃金門！狂掃砲彈菜刀　一舉動超圈粉
  6. 啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡
  7. 黃偉晉回應：一直在幫遮即便是假的！IG曬「友人走光片」被檢舉
  8. 立冬開運法！專家揭家裡擺「這種花」年末財運、好運全開
  9. TRASH手作娃娃展現反差萌　KID成品超歪稱「求子兔子」
  10. 邊佑錫欲助病童「低調捐韓幣3億元」！　院方：真的非常感激

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366