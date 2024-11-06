小孟老師／11月6日星座運勢　天氣很冷「但是雙魚3運暖呼呼」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：更提升競爭力

感情：大膽表達想法

財運：財運來自貴人

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：金牛

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雙子座

工作：領導事業團隊

感情：實現愛情美好

財運：學習成功經驗

幸運色：大紅色

貴人：水瓶

小人：處女

天秤座

工作：受邀參與決策

感情：學會適度妥協

財運：穩健長期投資

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：為自己而努力

感情：與異性接觸多

財運：家庭開銷節省

幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：巨蟹

金牛座



工作：職等考試合格

感情：誠意感動異性

財運：投資更有耐心

幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：射手

處女座

工作：持續自我學習

感情：儘量避免爭吵

財運：規避財務虧損

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：積極參與慈善

感情：良好人際關係

財運：家教兼差小賺

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：獅子

天蠍座

工作：學習不斷進取

感情：微笑得到友情

財運：財運蒸蒸日上

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：牡羊

雙魚座

工作：不再缺乏自信

感情：到浪漫處約會

財運：得到財務補助

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：深耕經營成功

感情：約會增進感情

財運：買到便宜商品

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：雙魚

獅子座

工作：內部重大危機

感情：親友介紹異性

財運：標的物有價值

幸運色：玫瑰色

貴人：天秤

小人：雙子

射手座

工作：追求精益求精

感情：美好運氣到來

財運：財運穩定上升

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。