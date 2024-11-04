台北夜跑⋯身邊「顯眼黃衣男」竟是林柏宏！　男神親開口約跑

記者蕭采薇／台北報導

演員林柏宏近期在影視作品及時尚活動上皆有亮眼表現，也即將參與南韓電影的演出，身為運動品牌形象大使的他，今年將挑戰臺北馬拉松半程賽事，並透過影像將備戰馬拉松的訓練過程完整紀錄。此外，他也曝光一系列練跑影片，穿梭於台北田徑場、自由廣場和市政府周邊等地。

▲林柏宏備戰臺北馬拉松，挑戰自我享受獨處時刻。（圖／宏壹創意企畫提供）

對於林柏宏來說，訓練及參賽皆抱持著很單純的初心，他分享道：「跑步是日常，是一種鍛鍊，但更多時候其實是放鬆的時刻，跟自己的身體相處，享受一個人獨處的時刻。」



從小熱愛運動的他，即使平時工作量大，仍毅然決然參與本屆賽事挑戰自我，每週亦有安排專業教練進行訓練，甚至期間有不少外地的工作，林柏宏仍會自律地完成教練所安排的課表，對於訓練過程他說道：「很多訓練強度都超出我的意料，當下其實也覺得我可能做不到，但是有其他的教練和跑者一起，就可以被激勵。」

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▲林柏宏備戰臺北馬拉松。（圖／宏壹創意企畫提供）

即便透過賽前準備，做足了肌力及爆發力等訓練，仍會擔心自己體能狀態，但林柏宏表示自己一切以平常心去完賽，也並沒有設限一定要完成什麼目標，只是想透過參與跑步的過程享受快樂及更認識自我。

▲林柏宏希望邀請更多人能一起參與跑步運動。（圖／宏壹創意企畫提供）



訓練過程中也有不少難忘時刻，林柏宏分享：「我覺得很驚訝的是，在平日的晚上會有這麼多喜歡跑步的人聚集在操場，即便不認識還是會互相加油打氣，因為跑步的快樂大家都懂吧！」希望邀請更多人能一起參與跑步運動。

▲林柏宏近期除了備戰馬拉松賽事外，也在準備新的影視作品。（圖／宏壹創意企畫提供）



林柏宏以健康陽光及運動形象深植人心，在不同工作領域皆全力以赴及保持初衷，近期除了備戰馬拉松賽事外，也在準備新的影視作品，期待盡快有新的作品與不同面向的表現能讓大家看見。臺北馬拉松賽事紀錄預告短片已於林柏宏IG上線。