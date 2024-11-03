周潤發被目睹「飯店清掃走廊」！　名導隔近40年曝內幕：難得奇觀

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名喜劇導演王晶自創立YT頻道以來，經常分享當年巨星們不為人知的內幕，近日他便透露了周潤發的趣事。王晶回憶起與周潤發在電影《賭神》、《精裝追女仔》等作品中的合作，大爆他在片場的「小秘密」。

▲周潤發是一代超級巨星。（圖／翻攝自劇照）

王晶提到1987年拍攝《精裝追女仔》時，劇組前往馬來西亞取景，剛好碰上第二女主角蔣麗萍生日，王晶與周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥等人為此準備了「生日驚喜」，在蔣麗萍盛裝打扮現身時，一眾主演全穿著浴袍登場，在她開門時，直接把蛋糕扔到她的臉上，沒想到弄巧成拙，蔣麗萍當場大哭一小時。

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▲王晶分享當年在片場的趣事。（圖／翻攝自YT）

蔣麗萍被蛋糕砸臉後，周潤發一行人親自「善後」，王晶回憶起這段往事，忍不住笑說：「當時有一個奇觀，在馬來西亞五星級酒店的走廊上，周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥等人拿著毛巾，默默地在走廊清掃蛋糕。」直言這樣的場景很難再有機會重現。

此外，王晶還透露了周潤發在片場化妝間的「小秘密」，他指出周潤發在上鏡前有一套特殊的準備流程，每次都交由專屬化妝師阿玲負責，在正式上妝前，阿玲會用一個「電震器」來幫他去水腫，確保他以最佳狀態示人。王晶笑言：「他真的很講究，化妝弄很久的，這樣才能在鏡頭前保持英姿煥發。」讓影迷見識到巨星光鮮外表背後的用心。