周曉涵飛大陸「體驗第一次」！東西吃一半：下秒破功 真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她3日便在社群網站透露，最近趁著在大陸工作的空檔，第一次體驗被掏耳朵，當下身體的真實反應全被拍了下來。

▲周曉涵第一次被掏耳朵。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



照片中，可以看到周曉涵穿了一身黑，相當映襯她的白皙肌膚。半躺在椅子上伸懶腰的時候，若隱若現出纖細腰身，撥弄著一頭及腰長髮，相當嫵媚。

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▲▼周曉涵本來還在耍美。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



然而，周曉涵吐槽自己「上一秒還在耍美，下一秒立刻破功」，原來她首度嘗試「在光天化日之下掏耳朵」，雖然過程中緊張到緊握著雙手，但她坦言是一個很有趣的體驗。

▲周曉涵緊握雙手。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



不只這樣，周曉涵還分享了和掏耳師傅的對話，她想知道自己的耳朵是否很髒，對方看了看說挺乾淨的，她沒想太多回答「是喔！那還掏嗎」，結果換來了一陣沉默，互動相當有趣。

▲▼周曉涵最近在大陸工作。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵IG全文：

上一秒還在耍美

下一秒立刻破功

第一次嘗試在光天化日之下掏耳朵

蠻有趣的體驗

：師傅，我的耳朵會不會很髒？

：不會啊，挺乾淨的！

：是喔！那還掏嗎？

：⋯⋯⋯⋯