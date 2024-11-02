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夏宇禾睡一半「床上驚見一大灘水」！反覆3次 嚇揭真相：大家要多注意

記者潘慧中／綜合報導

夏宇禾以八點檔《風水世家》打開知名度，常和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她睡到一半被床上的一大灘水嚇傻了，連脖子和胸口都是濕的，「折騰了整個晚上到中午。」

▲▼夏宇禾。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

▲夏宇禾被床上的一大灘水嚇醒。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

夏宇禾透露，原本計畫今年的萬聖節要角色扮演和朋友拍影片，卻因為突如其來的高燒，意外變成「急診室的病人」。節慶前一天，頭和身體痛到下不了床，「好不容易動身去看醫生，每一步都煎熬得讓我眼流直直流。」

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▲▼夏宇禾。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

▲▼夏宇禾得A流。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

▲▼夏宇禾。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

儘管吃了藥，夏宇禾的體溫仍持續飆升到接近40度，痛苦之下又掛了急診。回家後，心想好好睡覺休息，卻接連遇到意想不到的情況，「半夜被這攤『水』嚇醒了3次！」

夏宇禾第一次看到時嚇傻了，以為自己尿床，「但尿床怎麼會連脖子胸口都是濕的？」困惑之餘，她先拿吹風機吹乾繼續睡。但睡沒多久，「又被這攤『水』驚醒」，她才意識到應該是盜汗了，「身體發冷棉被蓋太緊就變這樣？」

▲▼夏宇禾。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

▲▼夏宇禾希望能早日養好身體。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

▲▼夏宇禾。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722）

整夜盜汗3次折磨得讓她睡不安穩，一路折騰到隔天中午，「這波A流好可怕，大家真的要多注意」，雖然無法和朋友玩有點殘念，「但颱風天也算了剛好在家養病。」

夏宇禾IG全文：

我的 ‘’Happy‘’ Halloween
沒錯 今年扮的角色是「急診室的病人」…
從昨天整天高燒不退 頭和全身痛到下不了床
好不容易動身去看醫生 每一步都煎熬的讓我眼流直直流
吃了藥 到凌晨了還是持續燒到快40度
實在忍不了疼痛 又去掛了急診..
回來想說好好睡個覺讓病趕快好起來
半夜被這攤「水」嚇醒了3次！
第一次我傻了 以為我尿床？？？
但尿床怎麼會連脖子胸口都是濕的
頭痛迷迷糊糊沒想那麼多拿吹風機吹乾趕快繼續睡
睡沒多久又被這攤「水」驚醒…
我想應該是盜汗吧 身體發冷棉被蓋太緊就變這樣..？
整個晚上反反覆覆3次 折騰了整個晚上到中午
依舊沒辦法好好睡 這波流感好可怕 大家真的要多注意
本來前幾天開心的買好了萬聖節要扮的衣服
準備和朋友拍好玩的影片
我真的是..殘念
#A流
#但颱風天也算了剛好在家養病
#萬聖節快樂 嗎
#10月的最後一天

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