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楊祐寧對戲不按牌理出牌！曾沛慈突收「女性內褲」秒出戲

記者許逸群／台北報導

台灣首部女性動作影集《太太太厲害》主要演員王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈與胡宇威合體接受訪問。對於接下作品的契機，隋棠表示：「光看本就很像在看漫畫，有很多天馬行空、一般劇本看不到的情節。」

▲▼戲劇《太太太厲害》。（圖／八大電視提供）

▲▼隋棠與王陽明在劇中飾演夫妻。（圖／八大電視提供）

▲▼戲劇《太太太厲害》。（圖／八大電視提供）

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周采詩提到與隋棠、曾沛慈組成「地表最強媽媽特務團」默契滿分，「有時候靠眼神就能交流。」相反的，劇中與大家對立的胡宇威流露羨慕眼神，他哀怨想起拍攝過程，「有一場是大家一起的畫面，鏡頭對到他們時都很歡樂，但拍到我就是嚴肅的一號表情。」

劇中隋棠化身特務角色，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及前拳擊手周采詩，三人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。王陽明首次聊起劇中角色，他逗趣形容：「我是個不愛回家的特務，也因為我不回家，就闖了一個大禍。」

為了營救王陽明，隋棠在劇中大展俐落身手，拍攝多場打人及被打的戲碼，她透露開拍前劇組安排2個月的特別訓練，心得是：「被打比打人還難，因為被打的時候對手演員並不會真的打到你，但身體卻必須做出被打的反應。」

▲▼戲劇《太太太厲害》。（圖／八大電視提供）

▲曾沛慈分享拍戲過程發生許多趣事。（圖／八大電視提供）

曾沛慈透露，與楊祐寧、苗可麗的對戲有許多即興演出。回想起有場在雜貨店主景的戲，楊祐寧突然拿出一條女性內褲往曾沛慈身上丟，當下讓她超傻眼，曾沛慈笑說：「好在那內褲是新的，但也因為劇本裡沒有，當下我就真的笑出來，一秒出戲變回曾沛慈。」

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隋棠, 太太太厲害, 楊祐寧, 曾沛慈

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