李雅英「中正紀念堂中空熱舞」0偽裝！被拍解放細肩帶 鉛筆腿全看光

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了一支在中正紀念堂跳舞的影片，至今已吸引1.5萬人按讚。

▲李雅英在中正紀念堂熱舞。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



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畫面中，可以看到李雅英放下一頭及腰長髮，內搭黑色細肩帶背心，再套上黑白條紋的平口背心，相當映襯她的白皙肌膚之外，短版中空剪裁也完美襯托出她的纖細腰身。

▲李雅英穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



李雅英熱舞傳奇女團The Pussycat Dolls（小野貓）的神曲《Don't Cha》，跳的時候，白色蕾絲外套也隨之滑下肩膀，展現若隱若現的美感。她下半身搭配白色短褲裙，鉛筆長腿在鏡頭前一覽無遺。

▲李雅英人氣很高。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）



事實上，李雅英在南韓的啦啦隊經歷豐富，曾擔任樂天巨人、起亞虎和NC恐龍的啦啦隊，2023年還獲選NC恐龍啦啦隊票選人氣王。除了棒球，她也擔任過籃球、排球和足球的啦啦隊成員。