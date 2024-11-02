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YTR福爾思庭「突發不自殺聲明」！揭發心靈課程PUA黑幕　學員洗版攻擊

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber家寧新影片的狀態，引發網路上對於「心靈課程」的深入討論，網紅福爾思庭曾經參與課程，也拍片揭密課程中隱藏的「洗腦」風險，怎料卻遭學員群起攻擊，還發了不自殺聲明，「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。」讓網友相當憂心她的人身安全。

▲福爾思庭發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

▲福爾思庭揭發心靈課程內幕。（圖／翻攝自YT／福爾思庭）

福爾思庭1日拍片揭密心靈課程的內容，詳細說明了心靈課程的3個階段，第1階段是教練透過正面鼓勵吸引學員，引起學員興趣後，第2階段開始深挖學員的內心傷疤，再提供安慰，達到PUA的過程，第3階段則要求學員在100天內完成拉人及推廣任務，她坦言當時身心狀況很糟，像是要溺水一樣，只要有浮木就想抓，後來也因課程幫助她修復了與母親的關係，因此全力以赴地跟身邊人推廣。

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▲福爾思庭發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

▲福爾思庭遭學員攻擊。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

然而，因為太會拉人，福爾思庭一度被團隊其他人指責不會帶動整個團隊受益，只有她自己完成任務，遭到各種羞辱性言語的抨擊，她開始自我懷疑，卻因為不想失去團隊支持，始終沒有勇氣離開。就在揭露課程內幕後，她的IG遭洗版攻擊，沒多久她PO出不自殺聲明，強調：「本人在此特地聲明，謹此宣告，絕不自殺，絕不發生意外。」

▲福爾思庭發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

▲福爾思庭發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

此外，福爾思庭也在IG限時動態PO出有網友寫下惡意留言的截圖，「我的影片已經在心靈課程群組裡面散開，然後開始有裡面的人來留言，太可怕了…」有疑似學員的網友開砲：「所以妳自己的承認呢？妳現在做的事情是真的基於保護別人？還是為了自己的利益？只有妳自己知道。」她也指出這就是課程習慣用的術語，警告：「課程可怕的地方在於，它們會像攻擊你一樣處理你，因為他們無法接受不同的聲音。」

▲福爾思庭發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

▲福爾思庭揭發心靈課程內幕。（圖／翻攝自YT／福爾思庭）

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