籃籃前進日本關東　煞到帥哥列車長　看到阿翔喊過氣

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，阿翔、籃籃、楊繡惠、張文綺到日本關東地區最東邊的「銚子電鐵」 體驗列車長的一天。

▲楊繡惠(左)耍寶，讓列車長也笑了。（圖／民視提供）

籃籃即打臉會背台灣火車站名的阿翔說已經過氣了啦，現在年輕人都在背日本車站，張文琦說她也會背，沒想到楊繡惠把大字報藏起來後，張文琦馬上破功，倒是籃籃背的滾瓜爛熟，原來是銚子電鐡只有十站背起來相對簡單。

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▲在電鐵上一起貼海報。（圖／民視提供）

阿翔介紹的職人，是號稱最帥最有才華的列車長，讓籃籃和楊繡惠直呼愛情來了，現場大跳一段〈愛情列車長〉，high翻全場。結果遇到了職人列車長「西上先生」為大家示範列車發車時他會擺的手勢，綜藝感十足的表情和手勢，讓阿翔馬上模仿起來，二人一起比手勢，像雙胞胎的默契和神韻，讓籃籃直說好討厭的感覺，愛情的感覺全部消失了。

▲一起合力在電車上工作。（圖／民視提供）

搭上火車穿梭過像宮崎駿動畫裡的森林場景，大家來道關東地區的百大車站之一「犬吠車站」，籃籃好奇的問為什麼這個車站站名這麼長，結果是因為銚子電鐵比較窮，所以會販賣車站名給人冠名，要價約150萬日幣。

楊繡惠聽聞豪氣的說我只有「5000」啦！大家以為是5000萬，結果楊繡惠掏出的是5000 日圓，說這樣應該可以冠名一天，無厘頭的對話也逗樂職人，西上先生介紹銚子電鐡曾經快破產，是靠員工的創意開發了很多產品才讓電鐡免於倒閉，籃籃提出可以用玻璃瓶裝空氣再放上銚子車站的車票，這樣好運空氣瓶就可以販售了，職人直呼很喜歡這個主意。

阿翔提出日本很喜歡吉祥物但都沒看到銚子車站的，眾藝人也發揮想像力來設計，提出點子後馬上設計，阿翔畫的吉祥物卻讓職人西上先生直說好恐怖，最後職人出乎意料的選擇了張文綺畫的金雞，原來是希望銚子電鐵像金雞的涵意一樣可以帶來好運和賺錢。