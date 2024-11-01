劇中演第三者！林思宇戲外拒絕「紅粉知己」

記者許逸群／台北報導

原創戲劇《妳是我的姐妹》中，温貞菱飾演個性細心、體貼，總是隨時注意身邊夥伴有何需求的療癒系女孩，劇中被社團學長虧身上帶有媽媽味！温貞菱為了貼近人物性格，造型上必備大包包，裡面應有盡有猶如百寶袋，戲外的她和李霈瑜（大霈）恰巧也屬大包包派，甚至因此讓自己有脊椎側彎的跡象！

▲▼ 戲劇《妳是我的姐妹》温貞菱與大霈。（圖／八大電視提供）

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大霈在劇中勇敢放棄優渥的工作機會，選擇離職，追求自己想要的生活。私下的大霈除了演藝工作，也創業開立環保選物店，自己當老闆。她謙虛表示：「收支平衡是每個月的基本目標，畢竟佛系經營的小小選物店，其實初衷是在宣揚理念，希望大家可以一起愛地球，賺不賺錢真的是其次！」

▲林思宇在劇中的角色讓觀眾看得牙癢癢。（圖／八大電視提供）

林思宇在劇中以「紅粉知己」之名存在，實際則是別人感情中的第三者「王薔」。談到是否介意男友有很要好的女性朋友？林思宇坦承以前的確會介意，然而隨著年紀越大，變得比較成熟，如果男友有要好的女性友人，基於信任，不會干涉他們的友誼。

林思宇強調，自己不會讓生活裡出現「王薔」這號人物，「如果我知道約會的男生身邊，已經有這樣的異性友人，而且是被她牽制的話，我就會自動屏蔽掉。」她理性分享，「很怕現在妥協不正視這問題的話，之後會為了這些事吵架，或是他們明明很好，因為我不來往，我也過意不去。」