《八尺門》雷嘉汭進軍韓國！首部韓劇《Twelve》同台馬東石、朴炯植

▲台灣女星雷嘉汭（中）將首次挑戰韓劇《Twelve》，與馬東石（右）、朴炯植同台演出。（翻攝馬東石、朴炯植、雷嘉汭Instagram）



圖文／鏡週刊

在《八尺門的辯護人》出色表現，女星雷嘉汭將挑戰韓劇《Twelve》，並與韓國影視巨星馬東石和人氣演員朴炯植等人共同演出，備受期待。該劇圍繞東方十二生肖的傳說，展現了這些象徵角色如何在地球上守護人類、抵抗邪惡勢力。雷嘉汭在劇中飾演象徵蛇的天使「鈴鐺」，是一名擁有古老醫術的中醫師，負責為受傷的同伴提供治療，是溫柔的治癒天使擔當。

除了雷嘉汭，劇中的其他角色均由大家耳熟能詳的演員來出演，其中包括以《屍速列車》、《犯罪都市》系列受到台灣觀眾歡迎的馬東石，他將飾演象徵老虎的泰山，是眾天使的領袖，負責帶領隊伍抵禦邪惡；朴炯植則首次挑戰反派角色，飾演象徵烏鴉的「吳鬼」，這一角色將展示出他的不同面貌；安智慧則出演象徵馬的天使「末淑」，而成侑彬則擔任象徵鼠的天使「鼠石」。 徐仁國將飾演象徵猴子的天使「元勝」，他夢想成為馬東石的接班人，是個機靈鬼。成東日將飾演唯一被神選擇的具有特別能力的人類，也是12天使的管理者「馬鹿」，守護在12天使的身邊，幫助他們守護人類和世界。

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▲韓劇《Twelve》預計明年2025年與大家見面。（翻攝xplusu.series Instagram）

雷嘉汭在演藝事業上不斷尋求突破，2023年她因在台劇《八尺門的辯護人》中成功飾演印尼籍移工莉娜而受到廣泛關注，並獲得第59屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎提名。為了完美詮釋這個角色，她不僅學會了印尼語，還深入研究了移工的生活，呈現出一個層次豐富且真實的角色形象。此外，她還參與了台灣與印度合作的電影《叫我驅魔男神》，進一步展現她的演技實力和跨文化合作的潛力。這次參演《트웰브》標誌著雷嘉汭的韓劇首秀，並為她提供了與韓國頂尖演員同台飆戲的機會。透過不斷挑戰不同角色，雷嘉汭在亞洲影視圈的發展令人期待。

▲雷嘉汭在《八尺門的辯護人》飾演印尼籍移工，還獲得了金鐘獎提名。（鏡文學提供）

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