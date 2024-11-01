ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

超強卡司合體！奇幻鉅片《紅色一號》預告曝光

記者許逸群／綜合報導

電影《紅色一號》集結道恩強森（巨石強森）、克里斯伊凡、J.K.西蒙斯、劉玉玲等超強卡司，除了有奇幻的神話世界設定、精彩刺激的動作戲份，還有歡樂搞笑的佳節氛圍，是個關於愛、家庭和救贖的故事，將會帶著觀眾踏上一場瘋狂的旅程，並且能讓觀眾在結尾時受到感動。

▲電影《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

▲電影《紅色一號》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《紅色一號》由《野蠻遊戲》系列導演傑克卡斯丹執導，劇本由《玩命關頭》系列的編劇克里斯摩根所編。製作團隊希望打造出一部大規模、跨越年齡限制的聖誕佳節電影，兼任製片的道恩強森說：「我喜歡所有的佳節電影，它們讓我們回到與朋友、家人在一起的溫暖感覺，那是一整年中生活稍微放慢腳步的時候。沒有什麼比和你愛的人一起看一部偉大的佳節電影更好的事了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲電影《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

▲電影《紅色一號》集結超強卡司。（圖／華納兄弟提供）

電影中有著許多從未在大銀幕上呈現過的元素，包含神話世界設定與奇幻生物等。導演傑克卡斯丹分享：「聖誕老人的故事可能是世界上最常被述說的故事之一，但我們以非常不同的方式來描述。像是片中的北極是巨大的水晶城市，是全世界製造聖誕禮物的中心，聖誕老人被他的朋友稱為尼克，他是有史以來最酷的聖誕老人，我們也進而從此開始建構出故事中神話世界。」

巨石強森與克里斯伊凡在電影中除了展現高水準的動作戲，彼此之間更充滿逗趣的火花和衝突，笑點滿滿。克里斯伊凡說：「要跟道恩強森在銀幕上，有火花真的太容易了，他是會全力以赴的演員。」道恩強森也誇克里斯伊凡：「演技好又帥氣，還非常幽默，在拍片時玩得很開心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

推薦閱讀

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

紅色一號, 道恩強森, 巨石強森, 克里斯伊凡, J.K.西蒙斯, 劉玉玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 籃籃前進日本關東　煞到帥哥列車長　看到阿翔喊過氣
  2. 300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形
  3. 劇中演第三者！林思宇戲外拒絕「紅粉知己」
  4. 曾國城「極度反差」角逐金馬　脫口：未來不用主持那麼多
  5. 《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬
  6. 朴世婉曝閨蜜惠利暖行：從不發脾氣！　增胖7kg認了痛苦
  7. 颱風天照錄影！男星「愛車在眼前被鐵皮砸」生死一瞬　還原驚悚過程
  8. 聞劉德華明天連唱兩場　盧廣仲給建議　還到場支持天王
  9. 「4000年一遇美女」出事！鞠婧禕爆合約糾紛…公司嗆私接工作開告
  10. 超強卡司合體！奇幻鉅片《紅色一號》預告曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366