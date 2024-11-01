超強卡司合體！奇幻鉅片《紅色一號》預告曝光

記者許逸群／綜合報導

電影《紅色一號》集結道恩強森（巨石強森）、克里斯伊凡、J.K.西蒙斯、劉玉玲等超強卡司，除了有奇幻的神話世界設定、精彩刺激的動作戲份，還有歡樂搞笑的佳節氛圍，是個關於愛、家庭和救贖的故事，將會帶著觀眾踏上一場瘋狂的旅程，並且能讓觀眾在結尾時受到感動。

▲電影《紅色一號》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《紅色一號》由《野蠻遊戲》系列導演傑克卡斯丹執導，劇本由《玩命關頭》系列的編劇克里斯摩根所編。製作團隊希望打造出一部大規模、跨越年齡限制的聖誕佳節電影，兼任製片的道恩強森說：「我喜歡所有的佳節電影，它們讓我們回到與朋友、家人在一起的溫暖感覺，那是一整年中生活稍微放慢腳步的時候。沒有什麼比和你愛的人一起看一部偉大的佳節電影更好的事了。」

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▲電影《紅色一號》集結超強卡司。（圖／華納兄弟提供）



電影中有著許多從未在大銀幕上呈現過的元素，包含神話世界設定與奇幻生物等。導演傑克卡斯丹分享：「聖誕老人的故事可能是世界上最常被述說的故事之一，但我們以非常不同的方式來描述。像是片中的北極是巨大的水晶城市，是全世界製造聖誕禮物的中心，聖誕老人被他的朋友稱為尼克，他是有史以來最酷的聖誕老人，我們也進而從此開始建構出故事中神話世界。」

巨石強森與克里斯伊凡在電影中除了展現高水準的動作戲，彼此之間更充滿逗趣的火花和衝突，笑點滿滿。克里斯伊凡說：「要跟道恩強森在銀幕上，有火花真的太容易了，他是會全力以赴的演員。」道恩強森也誇克里斯伊凡：「演技好又帥氣，還非常幽默，在拍片時玩得很開心。」