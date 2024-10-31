隋棠對打胡宇威「右半邊身體麻痺」就醫復健3個月　他一聽嚇傻了

記者黃庠棻／台北報導

由吳建新導演執導，2024原創動作影集，同時也是台灣第一部女性動作影集《太太太厲害》，正式官宣後網路上引起熱議，話題討論持續延燒，今（31）日不畏風雨舉行開播記者會，豪華卡司齊聚一堂，演員們一字排開星光熠熠，包括王陽明、隋棠、周采詩、曾沛慈、胡宇威都到場跟大家分享拍攝的心情點滴。

▲《太太太厲害》胡宇威、王陽明、導演吳建新、隋棠、周采詩、曾沛慈出席開播記者會。（圖／鹿路電影提供）

今天也是女力值破表，隋棠、曾沛、周采詩三人組成的「地表最強媽媽特務團」暌違大集合，網路上滿滿的討論形容她們是完美陣容，這次剛好遇上颱風康芮登陸，也算是一種太太太厲害的「颱颱颱厲害」。演員們也同時呼籲大家颱風天千萬不要出門，要注意居家安全，週末可以好好在家一起追《太太太厲害》首集播出，一定不會讓大家失望。

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▲《太太太厲害》隋棠、周采詩、曾沛慈出席開播記者會。（圖／鹿路電影提供）

記者會現場演員們活力滿滿，王陽明跟隋棠被問到會不會跟影集一樣利用監控系統監視另一半，兩個人異口同聲表示家裡的確有監控系統，但都是為了家人的安全做把控，並沒有為了監視另一半而另有其他設備監控，王陽明還詢問一旁的胡宇威需不需要，現場氣氛相當歡樂。

▲《太太太厲害》王陽明、隋棠飾演夫妻。（圖／鹿路電影提供）

王陽明在戲中飾演特務，有一場意外的男男吻戲，被問及需不需要跟老婆蔡詩芸報備，他笑說「跟女生演親熱戲一定會報備，但跟男生不用啦」，坦言自己並非第一次跟男生有親密戲，直接用英文說道「我習慣了」。而胡宇威整場記者會都被虧這次是演出大壞蛋，他本人堅持他是「有良心的壞人」，希望大家收看影集幫他證明。

▲王陽明表示跟男生演親密戲不需要報備。（圖／鹿路電影提供）

曾沛慈在戲中與楊祐寧飾演夫妻，但在享受夫妻甜蜜時光時，常常受到婆婆苗可麗闖空門打擾，被問到現實生活中有沒有這樣的經驗，她大方秒回「當然沒有！因為我都不關門的」，回答跟角色鄭美惠一樣俏皮可愛，而她也透露現實生活中的婆婆給予她跟老公很大空間，所以婆媳之間完全沒有問題。

▲《太太太厲害》曾沛慈出席開播記者會。（圖／鹿路電影提供）

隋棠這次飾演為了老公王陽明卸任特務身分的地方太太，分享因為這次有蠻多動作戲份，表示自己有在開拍前訓練好幾個月，坦言「可是拍的時候，加上角色的情緒，有時候會比較控制不了力道，那個時候就會很容易受傷」。

▲隋棠在《太太太厲害》有許多打戲。（圖／鹿路電影提供）

不僅如此，隋棠進一步提到，有一場跟胡宇威的打戲，需要戴著護具，為了節省時間，她在下戲之後發現身體的右半邊整個麻掉，趕緊去看醫生，後來需要復健長達三個多月還要吃藥才好，而胡宇威第一次聽到這個故事，也嚇了一大跳，深怕是自己害了隋棠。

▲胡宇威怕是自己害了隋棠。（圖／鹿路電影提供）

周采詩飾演的拳擊手也是需要投入長時間練拳跟準備，她笑說「那陣子每天練拳，我每天都問自己：『我是誰？我在哪？』體育選手真的好辛苦阿～」。曾沛慈說自己這次是圓夢之旅，能夠跟這麼多前輩偶像拍戲，真的好幸福。

▲《太太太厲害》周采詩出席開播記者會。（圖／鹿路電影提供）

網路上因為超殺造型持續備受討論的彩蛋胡宇威，今天也熱情到場跟大家分享角色的秘辛，還開玩笑的說：「另外兩個先生（指楊祐寧、黃奇斌）是不是知道今天我要來都躲起來了？」台上演員大家笑成一片。未能出席的楊祐寧也送上祝福「雖然我人沒有辦法參加記者會，但我實在太太太太太想要跟大家一起了，因為這一部戲真的是太太太太太太太太太厲害了」。

在家修養的黃奇斌迫不及待想跟大家說「太太太受不了，太太太想看！沒看真的太太太可惜！」演員們都超期待影集的播出，也熱情邀請大家一起來收看《太太太厲害》。本劇即將在愛奇藝國際版11月2日起，每週六20：00，「八大戲劇台」11月3日起，每週日20：00的精彩播出。