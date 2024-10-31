金音獎倒數2天　超豪華頒獎嘉賓陣容曝「驚見大咖男神」

記者蔡琛儀／台北報導

第十五屆金音創作獎本週六將舉辦，頒獎嘉賓涵蓋22位海內外重量級音樂人，其中包括評審團主席楊大正、滅火器樂團、O阿爆、Ń7ä、蘇珮卿與樂手老公白克迪、宋柏緯、JADE嘟嘟、康士坦的變化球、丹丹猫猫=aDAN薛詒丹x Miao Miao Flow、BSB、百合花、黃玠、黃玠瑋、MANDARK等。

▲金音創作獎評審團主席楊大正。（圖／必應提供）

此外，海外頒獎嘉賓部分更是星光熠熠，像是日本音樂家若池敏弘、日本音樂才子キタニタツヤTatsuya Kitani、南韓創作才女歌后李瀧等。

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男神宋柏緯、JADE嘟嘟兩位音樂圈帥哥才子特別組「型男好友檔」共同頒發「最佳另類流行獎項」；同樣是「高顏值」組合的女生代表則是要頒發「最佳節奏藍調獎項」的兩位音樂圈美女組合「丹丹猫猫」，成員aDAN薛詒丹及「Miao Miao Flow」。

▲擔任頒獎嘉賓的宋柏緯。（圖／必應提供）

金音創作獎常勝軍蘇珮卿特別偕同樂手老公白克迪出席今年金音創作獎盛會，已經是四座金音創作獎得主的她與樂手老公愛相隨，無論音樂、生活都是最佳夥伴。本屆金音創作獎頒獎典禮主持人由新生代主持人黃豪平接下重任，曾五度接下金鐘獎典禮紅毯主持棒的他，以幽默風格及超穩主持功力深獲廣大觀眾喜愛及好評。

▲金音獎頒獎典禮主持人黃豪平。（圖／必應提供）