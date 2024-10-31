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麥當勞買到超焦慮！KIMIKO「第一次遇到」畫面曝 苦主爆多：牆上都戰績

記者潘慧中／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO以勻稱緊緻的窈窕身材為人所知，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳買得來速的影片，「第一次買麥當勞買到整個人超級焦慮」，原因曝光後意外掀起不少人的共鳴。

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

▲KIMIKO第一次遇到「史上最窄的得來速」。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

KIMIKO在Threads透露，這應該是她遇過史上最窄的得來速，「車道超窄的」，一開進去，車輛兩側的雷達全程叫個不停，「重點是還沒有退路」，並附上哭笑不得的表情符號。

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▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

▲▼KIMIKO一開進去就超焦慮。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Threads／dancekimiko）

不只這樣，KIMIKO還因為有密閉恐懼症的感覺，瞬間變得一點都沒胃口，「聽店員說很多客人都有反應，在這邊工作的員工也辛苦了。」

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

▲▼KIMIKO分享開車經歷。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

▲▼KIMIKO。（圖／翻攝自Instagram／dancekimiko）

意外的是，KIMIKO的貼文陸續釣出曾深受其害的苦主，網友紛紛留言：「多開幾次就習慣了，超多車ㄎㄠ牆的」、「牆壁上滿滿的戰績，沒有輸過」、「這間我也ㄎㄠ到過右邊的照後鏡，要慢慢開。」

KIMIKO Threads全文：

史上最窄的得來速⋯⋯
第一次買麥當勞買到整個人超級焦慮
車道超窄的
一開進來之後整台車兩側的雷達會全程逼逼叫
的窄（影片可以開大聲一點聽）
整個密閉恐懼症牙起來，現在一點胃口都沒有了
聽店員說很多客人都有反應
在這邊工作的員工也辛苦了

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