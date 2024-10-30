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「香港最後一個少女」43歲近況曝光！　V字露暴瘦排骨身材引擔憂

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星薛凱琪現年43歲，以凍齡美貌聞名，擁有一張baby face的她看起來與真實年齡極不相符，甚至被譽為「香港最後一個少女」。她私下經常在社群平台分享生活點滴，經常上傳美照或短片，展現自然美。她的路人目擊照經常被網友曬到網路上，即便是未經修圖的照片也依然好看。然而，近幾年開始有網友指出她的外貌發生改變，有人甚至表示她變成「網紅臉」。

▲有網友巧遇薛凱琪，在社群曬出目擊照。（圖／翻攝自小紅書）

▲薛凱琪被譽為「香港最後一個少女」。（圖／翻攝自小紅書）

近日，有網友在廣州偶遇薛凱琪，並將她的「無修圖生照」上傳至社群平台，興奮地寫下：「哇！在天環上班偶遇到香港明星薛凱琪，她真的很親切！」從照片中可以看到，薛凱琪當時穿著一套幹練的西裝套裝，頭髮高高紮起，整體造型散發出女強人的氣質。不過，她穿著的西裝外套無意間露出「排骨胸」，過瘦的身材成為亮點。

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▲有網友巧遇薛凱琪，在社群曬出目擊照。（圖／翻攝自小紅書）

▲有網友巧遇薛凱琪，在社群曬出目擊照。（圖／翻攝自小紅書）

▲有網友巧遇薛凱琪，在社群曬出目擊照。（圖／翻攝自小紅書）

不少網友看到薛凱琪的照片後驚訝不已，紛紛留言表示「她現在怎麼瘦成這樣？胸前都看到排骨了」，引發廣泛討論。對於薛凱琪的身材和外貌變化，網友們各有意見，有人認為她維持這麼苗條的身形實屬不易，也有人關心她的健康狀況，擔心過於消瘦是否對身體有影響。

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