最甜熟齡CP！喜翔為老婆扭腰擺臀跳恰恰　當偷魚賊下廚寵妻楊貴媚

記者蕭采薇／台北報導

電影《春行》在本屆金馬獎入圍最佳新導演、最佳男主角，憑藉本片角逐影帝的喜翔，展露與《角頭－大橋頭》喜爺等角色截然不同的一面，甚至為了愛妻楊貴媚，隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子一笑。兩人也在《有生之年》飾演夫妻，可說是最有火花的熟齡螢幕情侶。

▲《春行》隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子一笑。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

喜翔在《春行》飾演跛腳的男人欽福，因工作受傷而中年失業、收入歸零，無法給妻子更好的居住環境，導致妻子外出工作時，只能天天爬著長長的樓梯往返市區，讓喜翔難受地說：「欽福就是一個每天必須讓老婆走這段路回家的人，如果今天有錢，我有家是一棟電梯大廈，我老婆就不用這麼辛苦，所以走那段樓梯，回頭看到老婆，就會自責。」道盡男人的糾結心情。

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▲《春行》隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子一笑。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

楊貴媚則暖心形容妻子秀緞的心境：「對於這夫妻來說，就是夫唱婦隨，很多話不用講，就是跟你走。」認為老夫老妻之間有一種不必開口就自然有的默契，即使兩人只是在家裡客廳喝著價格低廉的自家釀梅酒，物質享受不多，仍然感到幸福。

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

電影《春行》拍攝期間，第一次合作電影長片的喜翔、楊貴媚不時互虧，有趣的是，片中夫妻住在漁港邊，因為拍攝地點距離遙遠，當地里長家裡靠漁船營生，里長老婆特別親自下廚，盛情招待劇組享用海鮮大餐。

▲《春行》楊貴媚飾演妻子秀緞，和丈夫欽福過著苦日子。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

由於經常到里長家中用餐，楊貴媚發現冰箱還有些漁獲，開玩笑和喜翔說想吃魚，喜翔回憶過程，「隔天她叫我偷偷去拿，那拿了之後就做好了給她吃。」沒想到楊貴媚把盤子洗乾淨，在裡面貼一張紙，寫著魚不是喜哥偷的，讓大家都知道喜翔為她變成偷魚賊，可愛互動讓全場人都看出好感情。

▲喜翔、楊貴媚的深情互動相當催淚。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

老夫老妻看似平淡的日常，經常嘴上不饒過彼此，或是偶爾賭氣各走各的路，花絮畫面唯一閃現的幸福時光，是夫妻倆難得笑容滿面，兒子婚禮準備迎娶媳婦的時刻，以及兩人，楊貴媚分析角色心境：「其實我覺得每一場戲都有愛，內心都有愛，是說不出口的愛。」《春行》11月22日全台上映。