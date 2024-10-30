ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最甜熟齡CP！喜翔為老婆扭腰擺臀跳恰恰　當偷魚賊下廚寵妻楊貴媚

記者蕭采薇／台北報導

電影《春行》在本屆金馬獎入圍最佳新導演、最佳男主角，憑藉本片角逐影帝的喜翔，展露與《角頭－大橋頭》喜爺等角色截然不同的一面，甚至為了愛妻楊貴媚，隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子一笑。兩人也在《有生之年》飾演夫妻，可說是最有火花的熟齡螢幕情侶。

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子一笑。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

喜翔在《春行》飾演跛腳的男人欽福，因工作受傷而中年失業、收入歸零，無法給妻子更好的居住環境，導致妻子外出工作時，只能天天爬著長長的樓梯往返市區，讓喜翔難受地說：「欽福就是一個每天必須讓老婆走這段路回家的人，如果今天有錢，我有家是一棟電梯大廈，我老婆就不用這麼辛苦，所以走那段樓梯，回頭看到老婆，就會自責。」道盡男人的糾結心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》隨著《愛情恰恰》旋律扭腰擺臀，就只為了博得妻子一笑。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

楊貴媚則暖心形容妻子秀緞的心境：「對於這夫妻來說，就是夫唱婦隨，很多話不用講，就是跟你走。」認為老夫老妻之間有一種不必開口就自然有的默契，即使兩人只是在家裡客廳喝著價格低廉的自家釀梅酒，物質享受不多，仍然感到幸福。

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

電影《春行》拍攝期間，第一次合作電影長片的喜翔、楊貴媚不時互虧，有趣的是，片中夫妻住在漁港邊，因為拍攝地點距離遙遠，當地里長家裡靠漁船營生，里長老婆特別親自下廚，盛情招待劇組享用海鮮大餐。

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲《春行》楊貴媚飾演妻子秀緞，和丈夫欽福過著苦日子。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

由於經常到里長家中用餐，楊貴媚發現冰箱還有些漁獲，開玩笑和喜翔說想吃魚，喜翔回憶過程，「隔天她叫我偷偷去拿，那拿了之後就做好了給她吃。」沒想到楊貴媚把盤子洗乾淨，在裡面貼一張紙，寫著魚不是喜哥偷的，讓大家都知道喜翔為她變成偷魚賊，可愛互動讓全場人都看出好感情。

▲《春行》喜翔、楊貴媚老夫老妻看似平淡的日常，其實充滿說不出口的愛。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

▲喜翔、楊貴媚的深情互動相當催淚。（圖／今日影像藝術有限公司提供）

老夫老妻看似平淡的日常，經常嘴上不饒過彼此，或是偶爾賭氣各走各的路，花絮畫面唯一閃現的幸福時光，是夫妻倆難得笑容滿面，兒子婚禮準備迎娶媳婦的時刻，以及兩人，楊貴媚分析角色心境：「其實我覺得每一場戲都有愛，內心都有愛，是說不出口的愛。」《春行》11月22日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

推薦閱讀

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

82歲石英過世「22年前罹猛爆性肝炎」！昏迷住院9天　靠兒子換肝續命

82歲石英過世「22年前罹猛爆性肝炎」！昏迷住院9天　靠兒子換肝續命

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

春行, 楊貴媚, 喜翔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李杏「中空裝」框出東西半球！紅毯同台森田剛　嗨喊圓夢：追星最高成就
  2. 潘若迪升級席琳狄翁2.0 　不用化妝就有事業線
  3. 韓瑜20年前《意難忘》合作石英　沈痛發聲：活著的人顧好更重要！
  4. 「中邪阿姨」陳雪甄控制狂母監看！　巫建和情緒崩潰下戲痛哭
  5. 旅遊達人林氏璧脫罩真面目示人　被問是否在日本置產　怕模仿效應
  6. 黛咪摩爾《懼裂》五階段特殊化妝　肉體恐懼登影迷經典殿堂
  7. 解婕翎耐不住6tan猛烈追求「同意先交往3個月」　小Ｓ傻眼：在試車嗎？
  8. 展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎
  9. 「巨型蘑菇雲」出現香港上空！　《焚城》廖子妤嚇到噴淚
  10. 白靈拍戲看上曹佑寧：來場情慾戲？　只得到他「一陣沈默」的回答

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366