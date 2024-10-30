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王陽明下戲切換愛家男模式　蔡詩芸力挺瘋改車

王陽明的品牌旗艦店日前開幕，現場眾星雲集，老婆蔡詩芸與女兒也現身力挺。（圖／本刊攝影組）

▲王陽明的品牌旗艦店日前開幕，現場眾星雲集，老婆蔡詩芸與女兒也現身力挺。

圖文／CTWANT

王陽明演出電影《角頭－大橋頭》票房大破2億，他除了憑藉電影登上億萬男星行列，時報周刊CTWANT日前也直擊他的生活品牌旗艦店開幕。新店開幕這種喜事，「角頭」班底跟好友們當然不能缺席，現場還有數輛名車進駐旗艦店，他與一票好友就在名車旁大聊特聊展開men’s talk，老婆蔡詩芸也帶著女兒現身，穿梭在店裡招呼客人，女兒完全不怕生跟每個好兄弟碰拳，讓一票大男人融化，場面、人氣都做好做滿，讓王陽明超有面子。

王陽明的《角頭》好友高捷自然是座上賓。（圖／本刊攝影組）

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▲王陽明的《角頭》好友高捷自然是座上賓。

酷炫（前排中）與春風（後）前來捧王陽明的場。（圖／本刊攝影組）

▲酷炫（前排中）與春風（後）前來捧王陽明的場。

10月9日旗艦店開幕，當晚電影《角頭》的演員高捷、懷秋和鄭人碩等人都到場，現場還有入圍金馬男配角的「玖壹壹」春風，以及酷炫和唐志中等人，現場擠滿了好友助陣。除了一票好友外，老婆蔡詩芸也帶著女兒一同亮相，當眾放閃曬恩愛。當晚還帶著女兒招呼著賓客們。小孩一到王陽明身邊，立刻撲上爸爸的身上撒嬌，可見父女情深。深夜11點出頭，蔡詩芸準備帶女兒先離開，抱著女兒與賓客們道別，小孩子還有模有樣的與大人們碰拳，畫面非常可愛，而平常耍酷耍狠的這些《角頭》，各個也都被小女孩逗得露出了難得一見的「慈父」笑容。

懷秋與女伴蹲下來跟王陽明的女兒說話，後方為唐志中。（圖／本刊攝影組）

▲懷秋與女伴蹲下來跟王陽明的女兒說話，後方為唐志中。

看著可愛的女兒討眾人喜歡，王陽明勾著鄭人碩露出慈父笑。（圖／本刊攝影組）

▲看著可愛的女兒討眾人喜歡，王陽明勾著鄭人碩露出慈父笑。

王陽明是演藝圈出名的愛車男星，手中的名車「保時捷997」要價高達台幣800萬，從小就愛車的他，14歲就去賣女鞋打工，還去汽車改裝廠，每天掃廁所、擦地板，全是為了買零件。如今他趁著這波事業運正旺，旗艦店也邀來不少汽車改裝品牌進駐。對於老公玩車，另一半蔡詩芸不僅不反對，更笑回：「你看男人他們就愛這幾個東西，車子、手錶，不要去玩女人就好。」

女兒用小拳頭跟王陽明的好兄弟們「碰拳」。（圖／本刊攝影組）

▲女兒用小拳頭跟王陽明的好兄弟們「碰拳」。

王陽明先前演出《角頭》麥可哥髒話不離口，一度還鬧出「娘炮失言」風波，如今他終於下戲，正式回歸愛家好男人，當天蔡詩芸力挺老公現身活動，也不忘虧下另一半，「我還是比較喜歡王陽明，麥可哥很不受控，謝謝他下戲了。」名車、老婆、女兒、好友都現身，沖淡不少他之前「失控麥可哥」的負面形象，也再次見證他的好人緣。

王陽明事後也PO出當天的照片感謝一幫好兄弟熱情參與。（圖／翻攝自王陽明臉書）

▲王陽明事後也PO出當天的照片感謝一幫好兄弟熱情參與。

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周刊王, 王陽明, 蔡詩芸

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