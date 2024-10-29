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才被小S轟愛遲到「大頭症」！男星再遭爆工作失聯　他下跪認：喝酒誤事

記者孟育民／台北報導

藝人李唯楓近日才在節目《小姐不熙娣》，被小S以暗示的口吻點名，不僅大頭症，錄影還遲到讓在場的眾多前輩等他一個人。為此，李唯楓在節目中坦承錯誤，同時也當場下跪向眾人道歉：「我錯了，對不起。我是一個垃圾，從今以後如果我再遲到的話，那我就是垃圾中的垃圾。」不料，在另一個節目他又被工作人員爆料，在約好的時間，竟失聯長達4小時，讓他再次下跪道歉。

▲李唯楓錄影遲到，當場下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲李唯楓才在小S節目下跪，表示絕不會再遲到。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

李唯楓在《同學來了》被工作人員爆料，每次錄影名單看到他就搖頭，該名工作人員表示：「每一次錄影沒有一次準時，而且他遲到都會先打來說，『不好意思，我在路上快到了』。」而他不只錄影遲到，每次要對通告，不是遲來就是臨時要改時間，有次甚至讓工作人員等了4小時，失聯完全找不到人，為了他還加班到晚上8點。

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▲▼ 李唯楓被爆愛遲到。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲ 李唯楓被爆愛遲到。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

李唯楓對此解釋，是因為臨時有狀況才延遲對通告的時間，「我有特別跟他講，我可能晚上要忙，我還是會先講，絕對不會讓他乾等。」對於指控失聯一事，他再次當場下跪：「我對我當下的行為，對同學來了的企劃人員道歉，當天的確是因為喝了一瓶酒誤事，對不起。」

▲▼ 李唯楓被爆愛遲到。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼ 李唯楓再次下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼ 李唯楓被爆愛遲到。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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李唯楓, 小S, 愛遲到

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