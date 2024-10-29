「國民女婿」羅一鈞又要開唱！　率30醫學生演出...同場還有林美秀

記者蔡琛儀／台北報導

「愛之日常音樂節」今年邁入第六屆，將於11月16日在台中文心森林公園「圓滿戶外劇場」盛大登場，包括宇宙人、林美秀、旺福、胖球都是首度參加，還有萬芳、郭蘅祈與浮花樂隊、洪佩瑜、阿玲娘（黃韻玲與兒子Arthur）、DJ Ken Lin、霜淇淋（陳建騏x郭蘅祈x黃韻玲 期間限定組合），「國民女婿」疾管署發言人羅一鈞也再度參與，帶領30名醫學院學生組成的「台灣公衛學生聯合會」開唱。

▲▼羅一鈞再度響應郭蘅祈舉辦的愛之日常音樂節，右為萬芳。（圖／愛之日常音樂節提供）

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本屆音樂節以「擁抱彩虹，預見美麗新世界」（What A Wonderful World！）為主題，主辦人郭蘅祈（郭子）提到，希望藉由音樂節將「愛之日常」的理念推向國際，並以音樂人使命感推動華語流行音樂的全球化。而羅一鈞和30名醫學院學生的感人合唱將擔任開場演出，緊接萬芳將攜手「親愛愛樂」26位弦樂手氣勢登場，林美秀也將與姐妹淘郭子和浮花樂隊首度搭檔。



「愛之日常6」原本不曾想過主打全團體組合，但意外發現今年的樂團、限定組合大爆炸，最後意外發現連洪佩瑜也自發出動巡演編制樂手共7人，讓郭蘅祈很驚喜，笑稱：「今年我們都是飯糰，好大的一團呦！」形容這場音樂節宛如精緻的料理珠寶盒、豪華花壽司限定，「每個口味都獨一無二、料多味美，精彩絕倫喔！」