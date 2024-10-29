「最美早餐店阿姨」竟出寫真　東半球現身　熟客驚呆了

記者葉文正／台北報導

IG粉絲數達14萬、臉書粉專有37萬人追蹤的斜槓女孩托托，不僅是模特兒、也是一位攝影師，同時，她還有另外一個身份－早餐店老闆娘！

▲最美早餐店阿姨托托出桌曆與寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

甜美的外型加上姣好的身材，有著天生外貌優勢與溫暖親和力的托托，被早餐店客人與粉絲封為「最美早餐店阿姨」！在經營自家早餐店《王媽媽早餐店》的同時，也幫早餐店創立了IG帳號，托托以詼諧有趣的短影音，介紹早餐店的特色與美食，為早餐店成功開啟了社群媒體的世界。

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▲自己幻化做天使化身。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

日前在社群媒體宣布「要幹大事」的托托，分享自己正如火如荼的籌備桌曆與迷你寫真的消息，托托透漏：「這一次的攝影作品與以往的『托姨風格』迥然不同，將展現12種不同的托姨獻給大家！」這對托托來說是一次非常特別的經驗。

▲托托呈現性感的一面。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

最美早餐店阿姨〈Sutin托托2025寵愛桌曆〉即將在10月30日在《iWIN曖維官方購物網站》以及《Family Mart全家便利商店》同步開檔預購，喜愛托托的粉絲記得密切關注托托官方社群與iWIN曖維官方購物網站。

▲托托身材深藏不露。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲出桌曆與迷你寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）