記者蔡宜芳／綜合報導

大陸73歲女星劉曉慶出道多年，擁有不少經典作品，1995年主演的《武則天》更是深植人心。8月傳出四度離婚的她，29日被爆早在2015年就已經出軌，和男方的調情語音也同時曝光。

▲劉曉慶情史豐富。（圖／翻攝自微博）

狗仔「懂瓜呱」指出，有位神秘知情人透露，劉曉慶早在2015年就有婚外情，與一位小20多歲的資深攝影師秘密交往了數年。該知情人還提供了劉曉慶與男方的語音紀錄和聊天截圖，從中可以聽到劉曉慶都稱呼男方為「老公」，還有「老公你要把這個彈藥留著，我們見面的時候用」等曖昧對話。

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知情人表示，劉曉慶與該男子在2015年的一次聚會上相識，並進一步發展成情侶關係，當時劉曉慶與第四任丈夫王曉玉才剛結婚兩年。男子曾詢問劉曉慶與丈夫的關係，劉曉慶回應說丈夫年紀大了，對她就像對待女兒一樣，兩人無其它關係。

▲▼狗仔曝光劉曉慶的聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

然而，到了2019年，男子發現劉曉慶與其他人也有曖昧關係，於是去質問劉曉慶。劉曉慶起初否認，後來便逐漸與男子疏遠，試圖分手。直到2021年，劉曉慶直接封鎖男方，讓對方受到很大的打擊，還罹患憂鬱症。

劉曉慶一直以來情史豐富，不但結過四次婚，還曾被爆出同時擁有八個男朋友。此外，她在第二段婚姻時，曾出軌小12歲的男星姜文，當時被問到「有沒有因為輿論而帶來什麼麻煩」，她輕鬆回應道：「沒給我帶來什麼麻煩，只是給的我老公帶來麻煩。」