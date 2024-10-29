ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

高爾宣當爸了！　超萌女兒出生…揭愛妻芮德剛生完驚人1舉動

記者蔡琛儀／綜合報導

高爾宣和大9歲的歌手芮德今年6月宣布結婚，且即將迎來兩人的寶寶出生，今高爾宣宣布寶貝女兒「米ㄌㄧㄥ」已平安誕生，更分享女兒握著他手指的萌照，並寫：「Good morning」，讓粉絲都直呼超可愛。高爾宣透露，女兒在昨天早上8點出生，重達2700克，是個健康的陽光寶寶。

▲▼高爾宣、芮德。（圖／翻攝IG／osn.osn）

▲▼高爾宣、芮德迎接愛女誕生 。（圖／翻攝高爾宣IG）

▲▼高爾宣、芮德迎接愛女誕生 。（圖／翻攝高爾宣IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高爾宣透露自己有全程陪產，都在手術室外陪著老婆，祈禱著母女均安，好在手術一個小時內就結束了，直誇：「醫師非常厲害，很順利。」他也直呼老婆超猛，「當天就下床走了一圈，有運動有厲害，小朋友狀況也很健康穩定，很愛喊餓。」

談到見到女兒的瞬間，高爾宣說：「心裡很溫暖，非常溫暖，有點難形容…」芮德則說：「聽到她的哭聲，護理師把她抱到我的臉旁邊貼著我時，覺得一切都滿足快樂。和女兒一起完成了一件事情的感動！」 小倆口也笑說，目前覺得嘴巴蠻像高爾宣，最像芮德的地方是手指與腳趾，「超級修長，一看就是強大的基因。」

而高爾宣前幾天才去當婚禮歌手，就專心陪伴愛妻準備生產，接下來還要參加下週由玖壹壹領軍的「南北二路」音樂節，以及下個月底在高雄的專場演唱會，工作還是相當忙碌，但他還是會陪老婆好好坐月子，「希望太太吃多一點不然補到我，我會變很肥。」至於高雄演唱會，高爾宣說屆時想讓女兒遠端連線一起參與。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

推薦閱讀

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

週刊爆馬國畢「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：不如從前

週刊爆馬國畢「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：不如從前

被罵「好像罔腰」鳳梨辣妻不忍了！歐菈0髒字回話電爆 全被截圖

被罵「好像罔腰」鳳梨辣妻不忍了！歐菈0髒字回話電爆 全被截圖

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑！12字吐情斷 3個月前才爆分手

獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼音檔」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教

快訊／康芮颱風攪局　五月天花蓮、高雄演唱會不唱了…宣告延期！

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

黃子佼拒賠錢受害人：不是我拍的！K小姐性侵案確定不起訴　內情曝光

黃牛掰了！YOASOBI明年小巨蛋開唱「採實名抽選制」　票價全公開

鄧超、孫儷和路人起爭執！無禮原因曝光　連狗仔都說：這忍不了

九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

週刊爆馬國畢「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：不如從前

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

高爾宣, 芮德

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陸劇男神演千年老妖…古裝脫了！　海報「上半身全空」秀超巨胸肌
  2. 蔡瑞雪分手孫麥傑再發聲！　駁豪門夢碎：不要誤會
  3. BL男星KTV「一口氣連唱6小時」　喜圓歌手夢…一到錄音室GG了！
  4. 劉品言出道20年找到敏感帶了！　第一次女女戀獻給《妮波自由式》
  5. 「籃球女神」脫了！解放比基尼 水下被拍超羞畫面：在澳洲很自由
  6. 夏如芝突入院動手術！　張捷陪診曝焦慮：我好擔心
  7. 同行歌手為Jessi喊冤！　還原當晚情況：18歲男粉行為可視為騷擾
  8. 陳明珠脖子長「葡萄串腫塊」證實已開刀！　揭身體最新狀況
  9. 温昇豪演喜劇超犧牲！　偶遇宿敵「屎在滾」邊嗆聲邊夾屁股狂奔
  10. 跟家寧上同課程！他爆「Andy主動推薦」大咖網紅牽線　1年砸15萬畢業

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366