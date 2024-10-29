高爾宣當爸了！　超萌女兒出生…揭愛妻芮德剛生完驚人1舉動

記者蔡琛儀／綜合報導

高爾宣和大9歲的歌手芮德今年6月宣布結婚，且即將迎來兩人的寶寶出生，今高爾宣宣布寶貝女兒「米ㄌㄧㄥ」已平安誕生，更分享女兒握著他手指的萌照，並寫：「Good morning」，讓粉絲都直呼超可愛。高爾宣透露，女兒在昨天早上8點出生，重達2700克，是個健康的陽光寶寶。

▲▼高爾宣、芮德迎接愛女誕生 。（圖／翻攝高爾宣IG）

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高爾宣透露自己有全程陪產，都在手術室外陪著老婆，祈禱著母女均安，好在手術一個小時內就結束了，直誇：「醫師非常厲害，很順利。」他也直呼老婆超猛，「當天就下床走了一圈，有運動有厲害，小朋友狀況也很健康穩定，很愛喊餓。」

談到見到女兒的瞬間，高爾宣說：「心裡很溫暖，非常溫暖，有點難形容…」芮德則說：「聽到她的哭聲，護理師把她抱到我的臉旁邊貼著我時，覺得一切都滿足快樂。和女兒一起完成了一件事情的感動！」 小倆口也笑說，目前覺得嘴巴蠻像高爾宣，最像芮德的地方是手指與腳趾，「超級修長，一看就是強大的基因。」

而高爾宣前幾天才去當婚禮歌手，就專心陪伴愛妻準備生產，接下來還要參加下週由玖壹壹領軍的「南北二路」音樂節，以及下個月底在高雄的專場演唱會，工作還是相當忙碌，但他還是會陪老婆好好坐月子，「希望太太吃多一點不然補到我，我會變很肥。」至於高雄演唱會，高爾宣說屆時想讓女兒遠端連線一起參與。