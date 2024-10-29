九孔豪華賓士火燒車　「七個字」回應人車現況　天王任賢齊竟助陣

記者葉文正／台北報導

內湖區一輛賓士大G引擎冒煙，警消獲報後立即出動救援，不過消防人員到場時，車主已自行撲滅火煙。據了解，該大G車主為藝人九孔（呂孔維），好在他即時拿滅火器撲火，沒有釀成災禍，對此九孔本人也做出回應了。

▲ 九孔(左)賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

藝人九孔2020年跟妻子結婚，2022年七月才喜獲女兒，並買下千坪地與家人歡喜生活，但愛車突然起火，九孔對此表示：「謝謝你，一切平安。」也談到車況：「水箱漏水，開到沒有水，結果過熱冒煙，抱歉。」證實是虛驚一場。

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▲九孔賓士大Ｇ火燒車，驚慌滅火畫面 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不過他也很幽默，問他要不要換車，九孔竟表示：「我們車很多，可以先開天王的車。」有好友任賢齊的車庫撐腰，不怕沒車開。

九孔（呂孔維）之前被粉絲直擊，帶著女兒現身大湖公園，樂享天倫之樂，圈內也傳出九孔要拚生第二胎，當時他聽了大笑：「我都這把年紀了！不要吧！」對岸有人捧大把鈔票要請他直播帶貨，他也笑說都這年紀了，要多考慮一下。

當時他也解釋，「因為女兒很喜歡搭捷運，所以當天才會跟移工一起帶著女兒去捷運站，那位不是我老婆！」2年前九孔升格當爸，老婆做完月子後他便飛到中國大陸工作賺奶粉錢，他只要工作空檔就會返台，與妻小相聚。

九孔長年在中國大陸工作，近期在金山買下2千坪的地，種下68棵五葉松、35棵竹柏，他說種松、柏寓意「松柏長青」，並努力打造退休家園，不過，女兒才兩歲的他，目前仍在過奶爸人生。