啦啦隊女神「肚內驚見11cm瘤」！　陳波波曝焦慮：不要再笑我

記者王靖淳／綜合報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」正妹陳波波平時會透過社群記錄應援日常，不吝嗇與粉絲分享生活，不過今（28）日她突然在IG限動發文透露，最近發現肚子裡有顆11公分的瘤，同時也坦言自己的心情感到不小的壓力，「大家以後不要再笑我肚子很大。」

▲陳波波是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）



陳波波透露，此前因為肚子經常顯得隆起，甚至常在球場上頻繁往廁所跑，曾引起不少人開玩笑，讓她一度尷尬。經過幾次前往診所檢查，醫生都表示無大礙，這讓她放下心來，然而症狀未減，她選擇進一步檢查，才發現腹部的問題，「大家以後不要再笑我肚子很大、很愛在球場跑廁所了，因為檢查後發現，我肚子有11公分的瘤。」

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▲陳波波發文透露肚子裡有瘤。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

陳波波表示，由於MRI檢查預約需等到12月，這段等待期讓她心生不安，因此她在文中無奈寫道：「要等到12月也太久了吧！」她強調自己已下定決心，希望能在接下來兩週內安排手術，盡快解決健康隱患，讓自己與球迷放心，「我想這兩週手術解決掉欸。」限動內容曝光後，立即掀起討論。