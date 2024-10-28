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台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」

記者黃庠棻／台北報導

近期韓國節目《黑白大廚》當紅，將韓國美食推廣到全球，讓美食節目翻紅；台灣的《一村喜事》2.0則結合台灣特有的「辦桌美食」與舞台劇，好吃又好看，也成為近期的話題之作。

▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》結合台灣特有的「辦桌美食」與舞台劇。（圖／金星文創提供）

主角岑永康、湯志偉、羅美玲、那祈、杜偉誠參加電視節目錄影，推廣台灣美食舞台劇的新風潮，岑永康邀請《全明星攻略》主持人曾國城一定要到三重參加《一村喜事》，對方當場答應，更表示自己熱愛舞台劇，除了看戲，還可以客串端菜。

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▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》結合台灣特有的「辦桌美食」與舞台劇。（圖／金星文創提供）

《一村喜事》是台灣少見的沉浸式美食實境舞台劇，將於11月23日起在空軍三重一村的眷村實景演出，劇情描述70年代的眷村村長嫁女兒歡喜又不捨的過程。由岑永康與湯志偉輪流飾演村長，羅美玲飾演村長夫人，觀眾除了可以看戲，還能夠品嚐總鋪師在旁邊烹煮的眷村美食辦桌。

▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》結合台灣特有的「辦桌美食」與舞台劇。（圖／金星文創提供）

劇中美食包括懷舊的大饅頭配豆腐乳，去年底演出時，就讓許多觀眾邊吃邊喊「就是這個味」，結合美食與舞台劇，成為國內舞台劇的美食天花板，好吃好看又好玩，掀起包桌搶票的熱潮。

▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》結合台灣特有的「辦桌美食」與舞台劇。（圖／金星文創提供）

由韓國美食節目《黑白大廚》掀起的這股美食節目風，也吹進綜藝節目，中天綜合台由吳宗憲主持、歐漢聲代班《小明星大跟班》，29日晚間播出的內容剛好就是南北美食爭霸戰，《一村喜事》監製王偉忠陪著演員岑永康、羅美玲、那祈進棚參加錄影，與依依、蔣偉文等人一同品嚐老菜脯雞湯、肉圓與豬腳，大飽口福。

▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》到《小明星大跟班》宣傳。（圖／金星文創提供）

而《型男大主廚》是美食節目長青樹，同樣由曾國城主持，11月26日播出的節目中邀請《一村喜事》的湯志偉與飾演女婿的杜偉誠，杜偉誠是國內首屈一指的馬戲高手，當場後空翻進場，讓眾人看得目瞪口呆。原來《一村喜事》除了有眷村風味的美食可吃、有戲可以看，幾位飾演女婿的藝人們都是國內很傑出的特技藝人，會在現場露一手，保證讓來賓大開眼界。

▲《一村喜事》。（圖／金星文創提供）

▲《一村喜事》到《型男大主廚》宣傳。（圖／金星文創提供）

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