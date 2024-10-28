《神算鯊鯊鯊》許冠文、黃子華「破地獄」深入殯葬文化

記者許逸群／台北報導

香港電影《破。地獄》集合香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華領銜演出。電影聚焦在香港獨有的殯葬文化，不但要超渡亡者，也要超渡撫慰活在世上的人，能釋懷生命中必經的生離死別。黃子華表示「破地獄」的儀式是香港殯葬文化中獨特的IP（專利），他和許冠文都是被這個主題吸引而加入演出。

▲▼電影《破。地獄》由許冠文與黃子華主演。（圖／華映娛樂提供）



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《破。地獄》是許冠文與黃子華相隔32年，繼《神算鯊鯊鯊》之後，再度合作演出的作品。黃子華當年戲份不重，扮演大反派的律師，一路出主意和許冠文做對，這回兩人則是演出理念不想同的殯葬組合，香港殯葬業是「一文一武」的組合，文的是殯葬的業務，武是做儀式的喃嘸師傅。

▲《破。地獄》講述香港獨有的殯葬文化。（圖／華映娛樂提供）

「破地獄」是香港獨特與死者告別的儀式。導演陳茂賢表示因為和自己很親近的外婆過世，讓他開始構思這個故事，「讓大家明白生離死別是我們沒有辦法去改變的事，讓大家可以接受及釋懷。」許冠文表示被電影劇本所感動，尤其是涉及生死的部份。

▲《破。地獄》海報由台灣知名設計師方序中設計。（圖／華映娛樂提供）

電影在公佈演出陣容時，便受到影迷高度觀注，今天公佈國際版海報，由台灣知名設計師方序中設計，可以見到海報上喃嘸師傅舞桃木劍時，火光飛舞，簡單而不失美感與氣勢的設計，展現獨特的美學氛圍。而電影已獲得東京電影節、夏威夷國際電影節等多個影展青睞邀請，在國際也獲得肯定。

《破。地獄》描述在疫情肆虐、各行業生意蕭條的背景下，婚禮策劃師魏道生（黃子華 飾）被迫改行成為一名喪禮經紀人。起初因理念不合，與喃嘸師傅文哥（許冠文 飾）產生許多衝突，因面對一位特殊的逝者，他也親歷文哥與女兒相處的點點滴滴，也慢慢改變了道生對於職業及生活的態度。