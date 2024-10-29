《來自地獄的法官》朴信惠誇安俞真漂亮喊話想見面　休假拋下老公飛美國

文／妞新聞

「男神收割機」現在要收割犯人了！韓劇女王「朴信惠」在Disney+新劇《來自地獄的法官》中黑化變身成被惡魔附身的瘋魔法官姜光娜，手撕渣男、狠毒復仇，與以往截然不同的暗黑角色，讓劇迷大呼：「太過癮了～」

女神告白女神

朴信惠突喊：想見安俞真

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▲朴信惠回歸飾演從地獄來的惡魔法官。（圖／Disney+提供）



▲朴信惠登上綜藝《只要有空，》。（圖／Youtube／SBS Entertainment，下同）

冷血惡魔要來了嗎！近日登上綜藝《只要有空，》的她跟想像中的畫風不同，朴信惠頂著浪漫波浪捲、清新淡妝，穿著柔和色彩的服裝登場，不論是造型還是打招呼氛圍都很溫馨，一邊甜笑、一邊喊著：「殿下～」入場，原來她與演員主持人柳演錫在10年前就因為合作出演電影《尚衣院》擁有好交情，柳演錫也在朴信惠婚禮時也出席獻上祝福。

▲朴信惠、柳演錫、劉在錫。（圖／newsen）

兩人輕鬆的氛圍，讓劉在錫想起之前來上節目時略顯尷尬的「安俞真（安兪真）」，朴信惠笑著調侃安俞真夾在兩個大叔之間應該很辛苦，接著突擊告白：「個人來說真的很想見到她」，狂誇後輩安俞真很漂亮、很閃亮，表示：「那位朋友的眼睛裡就像有寶石一樣閃亮，太美了～」網友們一聽狂敲碗合體啦！

地獄法官下戲後行程公開

1寶媽拋下老公「獨自做這事」

由於《來自地獄的法官》拍攝日程已經提前殺青，朴信惠已經卸下法官職位、放了自己一個大假，她透露還在打掃家裡，讓主持人們超疑惑詢問休假安排，朴信惠公開：「要去美國旅行2周」，透露還收到在前陣子舉辦的「美國PGA高爾夫球公開賽」中獲得優勝的高爾夫選手梁容銀的邀約，將會在圓石灘高爾夫球場一起打小白球，尊榮行程公開讓網友超羨慕。

不過在2021年底宣布結婚、誕下一寶，有家室的朴信惠，這次的美國行卻不是跟老公與小孩一起前往，她大呼：「如果帶小孩去的話就不叫做旅行了！」透露這次飛往美國的假期，已經事前請家人諒解，將會單獨與小學同學一起去玩，朴信惠一臉『終於放風』的表情表示：「我已經有2年沒辦法好好休息了～」（育兒媽媽們是不是很有共鳴XD）

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