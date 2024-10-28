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陸元琪迎54歲吐不堪回憶　「那雙手的主人騙我」揭戀情低潮

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陸元琪昨日（27）迎接54歲生日，她28日一早發表長文，分享了自己對過去一年的感悟。她寫到「所有放不下的感情（無論親情、愛情、友情、毛孩、夫妻），都總有句號的一天」，接著吐露去年的不堪記憶。

▲▼陸元琪迎54歲。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陸元琪慶生。（圖／翻攝自臉書）

▲陸元琪迎54歲。（圖／翻攝自臉書）

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陸元琪回憶起去年生日時，曾期待接住自己的一雙手，「那雙手的主人騙我要飛來陪我過生日，結果飛去菲律賓賭博賭到輸了一屁股，不但半夜打電話來要借錢，還一天騙過一天的說『明天的班機我就飛去台灣了』」。她表示「這個不堪的回憶雖然不堪，但也造就了今天的我」，自己更清楚，沒有一雙手能接得住這個獨自奮戰又孤獨的靈魂。

▲▼陸元琪迎54歲。（圖／翻攝自臉書）

▲陸元琪吐露不堪回憶。（圖／翻攝自臉書）

所以陸元琪得更加堅強和清醒，「我很好，不需要另一半，生活也很精彩」，每個朋友和孩子都愛得很紮實，至於「自私與有不良動機的人」，也因為腦子清楚了而自動消失，「人生有伴固然幸福
無伴更是自在，無伴又卻擁有這麼多的愛，超級威風，重點就是，該斷捨離的不要花時間眷戀，每一個下一秒都能活出更漂亮的自己」。

據《聯合報》報導，陸元琪去年曾吐露結束一段戀情，對象是小自己21歲的韓國歐巴，但是男友沉迷賭博，且發現對方很多背景都無法精準掌握，發現不對勁後勇敢分手。

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