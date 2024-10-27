家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧最近在個人YouTube上傳首支影片「有話要說！噓！」，許多觀眾看完後直呼「超毛」，讓她過往參加心靈課程一事不僅遭挖出，甚至還出現嘲笑及吐槽的評論，就連反骨男孩的酷炫、孫生事後也都發文談論此事。為此，同樣身為反骨男孩成員的蕾菈，今（27）日也透過Threads發文呼籲大家做個善良的人。貼文曝光後，掀起不小討論，更有網友猜測她可能是在聲援家寧。

▲家寧（圖左）、蕾菈。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla何蕾伊菈）

蕾菈表示，以往的經驗告訴她，開別人玩笑的同時很容易誤傷別人。她認為，對於創作者彼此的表現，不會輕易發表評論，因為每個人都有自己的路要走，大家面對的挑戰、環境以及心理狀況各異，因此不應該對他人的選擇過多干涉。蕾菈進一步表示，她深信「己所不欲，勿施於人」的道理，並透露自己會盡量避免做出讓他人不舒服的行為。

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▲蕾菈呼籲大家當個善良的人。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

蕾菈強調，人們永遠無法真正了解被評論者正經歷什麼樣的困難或壓力，因此更應該以善良的態度面對他人，而非隨意批評或嘲弄，「雪中送炭並不是責任，而雪上加霜更是沒必要。」最後，蕾菈呼籲網友們能夠對身邊的人多些體諒與包容，同時也強調，善待他人並非易事，但選擇成為善良的人，才是對彼此最大的尊重。

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／la.112814）