ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧最近在個人YouTube上傳首支影片「有話要說！噓！」，許多觀眾看完後直呼「超毛」，讓她過往參加心靈課程一事不僅遭挖出，甚至還出現嘲笑及吐槽的評論，就連反骨男孩的酷炫、孫生事後也都發文談論此事。為此，同樣身為反骨男孩成員的蕾菈，今（27）日也透過Threads發文呼籲大家做個善良的人。貼文曝光後，掀起不小討論，更有網友猜測她可能是在聲援家寧。

▲▼蕾菈。

▲家寧（圖左）、蕾菈。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈Lyla何蕾伊菈）

蕾菈表示，以往的經驗告訴她，開別人玩笑的同時很容易誤傷別人。她認為，對於創作者彼此的表現，不會輕易發表評論，因為每個人都有自己的路要走，大家面對的挑戰、環境以及心理狀況各異，因此不應該對他人的選擇過多干涉。蕾菈進一步表示，她深信「己所不欲，勿施於人」的道理，並透露自己會盡量避免做出讓他人不舒服的行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

▲蕾菈呼籲大家當個善良的人。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

蕾菈強調，人們永遠無法真正了解被評論者正經歷什麼樣的困難或壓力，因此更應該以善良的態度面對他人，而非隨意批評或嘲弄，「雪中送炭並不是責任，而雪上加霜更是沒必要。」最後，蕾菈呼籲網友們能夠對身邊的人多些體諒與包容，同時也強調，善待他人並非易事，但選擇成為善良的人，才是對彼此最大的尊重。

▲▼網友留言

▲網友留言。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

推薦閱讀

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

71歲鍾鎮濤告別演唱會「慘摔2次起不來」！　隊友急攙扶畫面曝光

71歲鍾鎮濤告別演唱會「慘摔2次起不來」！　隊友急攙扶畫面曝光

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

老公去不了周董演唱會　妻喊話「求幫點1首歌」背後原因惹淚

老公去不了周董演唱會　妻喊話「求幫點1首歌」背後原因惹淚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

Andy恢單首發聲「學習勇敢」！　分手家寧曝心境：我們都好好的

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

71歲鍾鎮濤告別演唱會「慘摔2次起不來」！　隊友急攙扶畫面曝光

家寧遭疑像邪教！　百萬YTR揭1陷阱「整個人被綁住」：陳桂林也救不了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蕾菈, 網紅, 反骨男孩, YouTuber, 家寧, 眾量級, 酷炫, 孫生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應
  2. 71歲鍾鎮濤告別演唱會「慘摔2次起不來」！　隊友急攙扶畫面曝光
  3. 黃子韜直播甜喊「好的老婆」　網諷徐藝洋被抓把柄他秒怒：你有病
  4. NanaQ前任「半夜傳訊息提分手」！她被甩超錯愕：消失在我的世界
  5. 國光女神認「結束一段親密關係」！梁云菲鬆口：分手不一定是悲傷
  6. 發文指家寧舉止怪異遭批「蹭熱度」！　孫生反擊澄清：目的是關心
  7. 與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了
  8. 米可白怕被讚美「有點懷疑自己」！　曝心結需克服：想躲在角落
  9. 老公去不了周董演唱會　妻喊話「求幫點1首歌」背後原因惹淚
  10. 粉絲質疑「崔敏煥性交易證據滿出來」李洪基直球對決：你能負責？

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366